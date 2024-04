Beetlejuice Beetlejuice: una star del film originale di Tim Burton spiega perché non ci sarà

Quando saranno passati 36 anni dall'uscita del film cult del 1988, a settembre uscirà Beetlejuice Beetlejuice, nuovamente diretto da Tim Burton e con gran parte del cast di ritorno. Tuttavia, proprio una delle star dell'originale ha confermato che non ci sarà.

Il primo trailer di Beetlejuice Beetlejuice è stato pubblicato il mese scorso e i fan sono rimasti entusiasti di vedere il ritorno di alcune delle star originali. Oltre a Michael Keaton nel ruolo del bioesorcista, Winona Ryder tornerà nel ruolo di Lydia Deetz e Catherine O'Hara in quello di Delia Deetz.

Tuttavia, i fan possono mettersi il cuore in pace circa la possibilità di vedere tornare Alec Baldwin e Geena Davis nei panni dell'adorabile coppia fantasma, Adam e Barbara.

Alec Baldwin e Geena Davis in una scena di Beetlejuice - Spiritello porcello

Geena Davis non tornerà in Beetlejuice 2

Proprio Geena Davis ha recentemente parlato con Entertainment Tonight e ha confermato che non apparirà nel sequel.

"No, non ci sarò. Non sono nel sequel", ha rivelato la Davis. "Oh, vi aspettavate che ci sarei stata? Sì, no, sapete cosa? La mia teoria è che i fantasmi non invecchiano... Non che io l'abbia fatto".

Cosa racconta il sequel?

Beetlejuice è tornato! Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto.

Beetlejuice Beetlejuice: il CinemaCon svela il ritorno di Michael Keaton... con moglie al seguito

Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Beetlejuice Beetlejuice uscirà il 6 settembre 2024.