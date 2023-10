Nightmare Before Christmas, Henry Selick: 'Non mi interessa se pensano che il regista sia Tim Burton'

Henry Selick, regista di Nightmare Before Christmas, affronta la questione dell'incomprensione per cui tutti credono che a dirigere il film sia stato Tim Burton.

Per lungo tempo in molti hanno creduto che a dirigere Nightmare Before Christmas fosse stato Tim Burton in persona. C'è voluto un po' prima che il suo collaboratore Henry Selick riuscisse a farsi riconoscere la paternità della regia del progetto in stop-motion.

L'inghippo nasce dalla scelta di promuovere il gioiellino gotico come Tim Burton's Nightmare Before Christmas per attirare l'attenzione del pubblico sul progetto. Questo ha portato a credere che la regia fosse di Burton e non del suo collaboratore ed esperto di stop-motion.

Nightmare Before Christmas, una sequenza del film

In un'intervista con People, Selick ha ammesso di essersi sentito un po' irritato in passato per via dell'errore collettivo, ma oggi ammette che il pensiero non lo disturba più, soprattutto visto che nell'industria sanno che è stato lui a dirigere il progetto. Ecco le sue parole:

"Non è un problema. Per la maggior parte, almeno tutti nel settore dell'animazione, sanno che sono stato io a dirigerlo. Penso che avesse senso metterci sopra il nome di Tim per assicurarsi che la gente non lo confondesse, magari con Nightmare - Dal profondo della notte o con qualche altro horror. Quindi sì, mi dava più fastidio in passato, ma oggi non è più così".

Nightmare Before Christmas torna nelle sale per il 30° anniversario

Un prequel in arrivo?

Nightmare Before Christmas, una scena del film

In passato Henry Selick si era lamentato pubblicamente che Tim Burton avesse avuto tutto il merito per il lavoro svolto da lui, ma oggi sembra aver superato questo problema tanto da lanciare l'idea per un ipotetico prequel di Nightmare Before Christmas dedicato a Jack Skellington.

Resta da capire se stavolta farà tutto da solo o se tornerà a collaborare con Tim Burton, che ha creato la storia e i personaggi di Nightmare Before Christmas oltre a produrre il film. Helick ammette che il nome di Burton a sostegno del titolo "era una scelta sensata per rendere Nightmare Before Christmas facilmente riconoscibile". Sarà così anche per il prequel (se mai verrà realizzato)?