Beetlejuice 2: mancano due giorni alla fine delle riprese in pausa per lo sciopero 'Il film è pronto al 99%'

Mancava solo un giorno e mezzo alla fine delle riprese di Beetlejuice 2, sequel del successo di Tim Burton del 1988, quando lo sciopero degli attori del sindacato SAG-AFTRA ha interrotto la produzione a tempo indeterminato. Le riprese della produzione Warner Bros. erano in corso a Londra da maggio.

"Sono grato che abbiamo ottenuto ciò che abbiamo ottenuto", ha detto Tim Burton al The Independent in una recente intervista. "Letteralmente, manca un giorno e mezzo. Sappiamo cosa dobbiamo fare. È pronto al 99%".

Burton si è espresso in maniera molto positiva sulla recente esperienza: "Girare quest'ultimo lavoro, Beetlejuice 2, mi è davvero piaciuto. Ho provato a togliere gli orpelli e tornare alle origini, lavorando con persone capaci. È stato un po' come tornare al motivo per cui mi piaceva fare film".

Beetlejuice 2, il film "sarà ambientato nel più folle dei mondi": rivelati dettagli sulla trama e sui temi

Cosa ci aspetta in Beetlejuice 2

Beetlejuice 2 è il seguito dell'amato cult del 1998 che vedeva Michael Keaton nei panni di uno spiritello dispettoso e sessuomane. Keaton è tornato nel ruolo del protagonista, al fianco dei membri del cast Winona Ryder e Catherine O'Hara. I nuovi volti del franchise includono la star di Mercoledì Jenna Ortega nei panni della figlia del personaggio della Ryder, Willem Dafoe, Monica Bellucci e Justin Theroux.

"Beetlejuice è il progetto più divertente a cui ho lavorato di recente", ha detto Keaton. "È così divertente, è fantastico. E sai di cosa si tratta? Lo stiamo facendo esattamente come abbiamo fatto il primo film. C'è una donna nella grande sala d'attesa dell'aldilà con una lenza - voglio che la gente lo sappia perché lo adoro - che tira la coda di un gatto per farlo muovere".