Beetlejuice 2: Jenna Ortega conferma finalmente il suo ruolo nel sequel di Tim Burton

Dopo la conferma del titolo ufficiale, dalle pagine di Vanity Fair Jenna Ortega ha parlato brevemente del suo ruolo nel film di Tim Burton, sequel del cult del 1988 che vedrà il ritorno di Michel Keaton nei panni del personaggio principale.

Beetlejuice - Spiritello porcello era arrivato nelle sale nel 1988, incassando 75 milioni di dollari ai box office e diventando nel corso degli anni un vero e proprio cult. Il film spianò la carriera di Burton che subito dopo venne ingaggiato da Warner per dirigere il nuovo Batman (cui avrebbe fatto seguito Batman - il ritorno).

Un cast sensazionale

Nell'attesissimo sequel, Michael Keaton tornerà a vestire i panni del bioesorcista protagonista, Winona Ryder ritornerà nei panni di Lydia Deetz mentre Catherine O'Hara riprenderà il ruolo della matrigna di Lydia, Delia. Le new entry del cast oltre alla Ortega, sono Monica Bellucci, nei panni della moglie di Beetlejuice, Justin Theroux e Willem Dafoe, che recentemente si era fatto scappare più di uno spoiler sul film.

Il ruolo di Jenna Ortega

Ortega ha confermato alla rivista che interpreterà effettivamente la figlia di Lydia Deetz, quest'ultima interpretata dalla Ryder nel film originale e che tornerà anche in questo attesissimo sequel. Parlando del personaggio, Ortega ha dichiarato: "È strana, ma in un modo diverso e non nel modo in cui pensereste".

Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale il 6 settembre 2024.