Beetlejuice 2: il poster svela il titolo e la data di uscita del sequel diretto da Tim Burton

Warner Bros, condividendo il primo poster, ha svelato la data di uscita e il titolo ufficiale del nuovo film diretto da Tim Burton. I fan devono infatti segnare nei propri calendari l'appuntamento in programma per il 6 settembre, giorno in cui nelle sale arriverà Beetlejuce Beetlejuice 2024 A.D..

Il secondo capitolo della storia

Il film Beetlejuice - Spiritello porcello era arrivato nelle sale nel 1988, incassando 75 milioni di dollari ai box office e diventando nel corso degli anni un vero e proprio cult.

Beetlejuice 2: il poster del film

Nell'attesissimo sequel, Michael Keaton tornerà a vestire i panni del bioesorcista protagonista, Winona Ryder ritornerà nei panni di Lydia Deetz mentre Catherine O'Hara riprenderà il ruolo della matrigna di Lydia, Delia. I nuovi arrivi del cast sono Jenna Ortega, che interpreta la figlia di Lydia, Monica Bellucci, che interpreta la moglie di Beetlejuice, Justin Theroux e Willem Dafoe.

Jenna Ortega, recentemente, aveva svelato che non può dire nulla della trama del film, raccontando tuttavia: "Tutto quello che posso raccontare è che non mi sono mai divertita così tanto su un set. Visivamente è così entusiasmante. Tutto era stato creato per le riprese, penso non verrà usata molta CGI, forse non ci saranno nemmeno gli effetti speciali. Girare sul set è stato molto soddisfacente perché si ottiene una soddisfazione immediata. Sembra fantastico, tutti hanno compiuto un lavoro incredibile, mi sento davvero fortunata nell'aver partecipato alle riprese. Era folle".