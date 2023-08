Beautiful anticipazioni trama 9 agosto: Brooke fa una mossa per riprendersi Ridge

Domani sarà di nuovo il momento di immergersi nel mondo di Beautiful. Ecco un'anticipazione della trama dell'episodio in programma per mercoledì 9 agosto, in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Questa serie televisiva americana segue le vicende della famiglia Forrester ed è stata trasmessa in Italia a partire dal 4 giugno 1990, inizialmente su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 8 agosto

Beautiful: riassunto della puntata dell'8 agosto

Carter ripete a Quinn che non riesce a dimenticarla, ma lei gli risponde che non tradirà mai più Eric, il quale, tra le braccia di Donna, sembra avere dei dubbi e provare dei rimorsi perché sta tradendo sua moglie. Brooke, con buona pace di Deacon, è determinata a tornare con Ridge.

Beautiful anticipazioni del 9 agosto: L'indecisione di Ridge si ripercuote su Brooke e Taylor

Ridge è indeciso tra due donne, Brooke e Taylor, ma ha chiesto spazio a Brooke (sua moglie) per poter frequentare la madre di Steffy, Taylor. Questa situazione sta creando tensione tra le due donne, e ogni volta che si incontrano si scontrano.

Brooke vuole riprendersi Ridge, a tutti i costi!

Brooke è pronta ad affrontare Taylor: La Logan è determinata a riconquistare Ridge e tornare insieme a lui, mostrando di essere disposta a fare qualsiasi cosa per ottenere il perdono di suo marito. D'altro canto, Taylor è convinta che Ridge non perdonerà facilmente sua moglie per aver appoggiato Deacon Sharpe.

Nel prossimo episodio della soap Carter insiste con Quinn che non cede

Carter non riesce a dimenticare la storia avuta con Quinn e cerca in ogni modo di attrarla a sé. Quinn Fuller gli ribadisce chiaramente di non avere alcuna intenzione di ripetere gli errori del passato e che non vuole tradire suo marito, Eric. Tuttavia, Quinn non sa che Eric ha una relazione segreta con Donna Logan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke promette a Ridge che Deacon non farà più parte della sua vita