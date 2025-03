Beautiful: in arrivo il primo episodio tutto al femminile della soap opera

Beautiful avrà il suo primo episodio scritto, diretto e interpretato tutto al femminile: Heather Tom, da 35 anni coinvolta nella realizzazione della soap opera, si occuperà infatti della puntata speciale.

L'appuntamento per i fan americani è stato fissato al 27 marzo, quando verrà proposta la storia ispirata al Mese della Storia delle Donne.

Come è nato l'episodio

Nell'episodio di Beautiful reciteranno Rebecca Budig (Taylor), Annika Noelle (Hope), Katherine Kelly Lang (Brooke), Jennifer Gareis (Donna), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy) e Heather Tom (Katie Logan Spencer).

Heather Tom ha realizzato l'episodio speciale

L'attrice ha dichiarato: "Brad Bell è venuto da me e mi ha detto: 'Questo è il tuo 35esimo anno nello show. Hai scritto e diretto. Hai inoltre recitato per tutto il tempo e penso che sarebbe fantastico se facessi tutte e tre le cose in uno show'. Ho risposto: 'Oh, sarebbe interessante!'".

Tom ha quindi spiegato che ha dovuto capire come gestire tutti i dettagli e l'impegno davanti e dietro la macchina da presa. L'interprete di Katie ha aggiunto: "Ho pensato che fosse davvero importante e sono stata d'accordo che avrebbe dovuto andare in onda durante il Mese della Storia delle Donne perché è qualcosa di storico".

L'episodio della durata di 18 minuti si concentrerà sui rapporti madre-figlia e nel team della produzione sono state coinvolte delle donne anche come assistenti alla regia e al montaggio.

L'importanza dell'episodio per l'attrice

Tom, commentando la puntata girata in un giorno di febbraio, ha aggiunto: "Ho perso mia madre l'anno scorso. Volevo in un certo senso renderle omaggio perché certamente non sarei qui senza di lei, letteralmente e metaforicamente. Quindi ho messo un po' di lei in Katie e Donna, che sono sorelle e hanno perso la madre".

La puntata sarà collegata inoltre alla storia dei personaggi, non rappresentando quindi una parentesi a livello narrativo nel mondo della soap.

Tom ha ribadito: "Penso che tutti ne fossero entusiasti. E c'è inoltre un altro dettaglio legato a questo show. Quando ho iniziato a realizzarla ho pensato: 'Ci sarà qualche opposizione? Le persone penseranno 'Cosa cavolo sta succedendo?'. Ma tutti mi hanno sostenuta così tanto".