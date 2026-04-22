Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 aprile 2026: Umberto rivela la clamorosa verità sui Marchesi

Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare segreti di famiglia, amori in bilico e strategie sempre più rischiose. La puntata in onda giovedì 23 aprile su Rai 1 alle ore 16.00 circa promette di alzare ulteriormente la posta in gioco: i nodi vengono al pettine e Umberto Guarnieri decide di giocare a carte scoperte, mentre altri al grande magazzino cercano ancora di proteggere ciò che resta dei propri sentimenti. Vediamo cosa accadrà nel nuovo episodio con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate precedenti de Il paradiso delle signore, il clima si è fatto sempre più teso attorno alla famiglia Guarnieri. Adelaide è arrivata a una scoperta sconvolgente sui fratelli Marchesi: Ettore e Greta sono i figli di Arturo. Si tratta di una verità pesante che mette in crisi Umberto, il quale però decide di condividerla con Marta mettendo così in moto una reazione a catena.

Nel frattempo tra Mimmo e Agata si è riaccesa una certa complicità, anche se i problemi degli ultimi tempi non sono certo svaniti. Un messaggio inaspettato dalla scuola di restauro ha riaperto infatti alcune insicurezze, riportando la ragazza davanti a un bivio difficile.

Sullo sfondo, Milano si anima con nuovi arrivi e nuovi progetti. Da un lato il ritorno di Teo in città costringe Delia e Botteri a rimandare un annuncio importante sulle nozze, dall'altro Irene e Cesare si avvicinano sempre di più al giorno del sì ma la donna non è convinta al 100%.

E poi c'è Matteo, finalmente scarcerato, pronto a rientrare in scena a gamba tesa e a confrontarsi con Adelaide e Umberto dopo tutto quello che è successo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Greta Marchesi

La puntata del 23 aprile segna un punto di svolta soprattutto per Guarnieri, che decide di smettere di muoversi nell'ombra e prendere in mano la situazione. Dopo aver scoperto tutta la verità sui Marchesi, infatti, sceglie di affrontarli direttamente: racconta a Ettore e Greta chi era davvero loro padre e, soprattutto, detta condizioni precise per mettere fine a ogni forma di vendetta.

Ma se da una parte Umberto prova a chiudere i conti, dall'altra la situazione è tutt'altro che risolta. Greta non sembra affatto intenzionata a cedere così facilmente e conserva ancora un asso nella manica che potrebbe ribaltare tutto.

Intanto Matteo è determinato a parlare con Odile. Vuole raccontarle ciò che ha scoperto su Ettore, convinto che la verità possa cambiare le cose tra loro. Ma la ragazza alza un muro difficile da scalfire e il confronto si preannuncia complicato, carico di tensione.

Per quanto riguarda gli altri, Mimmo osserva Agata con uno sguardo diverso. Crede davvero nel suo talento e non vuole che lo sprechi per paura o insicurezza. Per questo decide di agire senza dirle nulla, mandando un telegramma a Firenze per offrirle una nuova possibilità. Un gesto che potrebbe cambiare il futuro della ragazza, ma anche mettere alla prova il loro rapporto.