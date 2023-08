Beautiful anticipazioni trama 6 agosto, Brooke accusa Taylor di usare la morte di Finn per conquistare Ridge

Beautiful torna domani, ecco le anticipazioni della trama della puntata di domenica 6 agosto in onda alle 14:00 circa su Canale 5. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 5 agosto.

Beautiful: riassunto della puntata del 5 agosto

Carter confessa a Quinn tutto il suo amore, ma la lei lo frena: non potrà più tradire un marito così fedele e devoto. Nel frattempo, Donna è sempre nei pensieri di Eric. Taylor va a trovare Ridge per trascorrere un po' di tempo insieme. A sorpresa sopraggiunge Brooke e tra le due donne c'è una forte tensione.

Beautiful anticipazioni del 6 agosto:

Brooke e Taylor si trovano di nuovo in conflitto, con Ridge al centro della controversia. Le due donne si scontrano a causa del loro amore per Forrester, ma lui continua a esitare nel prendere una decisione, alimentando così la gelosia tra di loro.

Beautiful: Brooke in una scena della soap

Nel prossimo episodio Brooke chiede a Taylor di lasciarle spazio con Ridge

Brooke pone a Taylor la domanda se sia disposta a darle l'opportunità di riappacificarsi con Ridge, suo marito, e quanto tempo abbia in mente di rimanere sotto lo stesso tetto.

Beautiful: Ridge, Brooke e Taylor in una foto promozionale della soap

Taylor non ha intenzione di lasciare campo libero a Brooke

Taylor le risponde che lei e Ridge hanno bisogno di tempo per gestire i problemi della figlia, senza escludere che possa rinascere una relazione tra loro. Brooke accusa Taylor di usare quello che è successo a Steffy per riavvicinarsi a Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Ridge e Taylor si godono una cena insieme.