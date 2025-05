Dopo il Grande Fratello, Luca Calvani sul set di Beautiful: "Torno nella soap ma sarà tutta un'altra storia"

Luca Calvani, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello targato Alfonso Signorini, è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo, ma stavolta in una cornice decisamente internazionale. L'attore toscano ha infatti annunciato, con grande entusiasmo, il suo ritorno a Beautiful, la storica soap americana creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS.

Luca Calvani fa una comunicazione a sorpresa dal cuore di Napoli

L'annuncio è arrivato direttamente da lui tramite una storia Instagram girata sulla terrazza del suggestivo Grand Hotel Vesuvio di Napoli. Alle spalle, lo splendido panorama del Golfo e il Castel dell'Ovo. "Sono sulla terrazza del Grand Hotel Vesuvio con alle spalle il Castel dell'Ovo e una bellissima Napoli", ha detto l'attore.

"Ma attenzione, dietro di me sta succedendo qualcosa. Oggi gireremo un paio di scene per Beautiful. Esatto, torno a Beautiful ma con un ruolo diverso: vediamo cosa si sono inventati, vi terrò aggiornati", ha dichiarato Luca Calvani.

Luca Calvani nei panni di Padre Fontana

L'attore toscano ha specificato che la sua storyline sarà del tutto diversa dalla precedente. Proprio nell'hotel partenopeo è stato allestito uno dei set in cui verranno girate alcune scene della soap, che per l'occasione si sposterà eccezionalmente in Italia, regalando al pubblico scorci mozzafiato della città che ha appena festeggiato il quarto scudetto nel calcio.

Il precedente ruolo e l'amicizia con Kelly Lang

Luca Calvani non è nuovo al mondo di Beautiful. Tra il 2012 e il 2013 ha infatti interpretato per undici episodi il ruolo di Padre Fontana, il sacerdote che ha celebrato il matrimonio tra Liam e Hope, comparendo in undici episodi. Un'esperienza che, a detta dell'attore, ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera.

In un post condiviso a luglio 2024 su Instagram, Luca aveva ricordato con affetto il suo primo incontro con Kelly Lang, la storica interprete di Brooke Logan. "Poco più di 10 anni fa, ho avuto l'incredibile esperienza di lavorare su Beautiful. All'inizio era surreale, ma la gentilezza e la personalità di Kelly hanno subito preso il sopravvento e dissipato qualsiasi imbarazzo da parte mia. Siamo rimasti in contatto e non riesco a credere all'amicizia che è sbocciata tra noi", aveva scritto Calvani, aggiungendo parole di affetto anche per Ashley Jones, altra interprete della soap.

Il ritorno di Luca Calvani in Beautiful è una di quelle notizie che faranno felici sia i fan italiani della soap, sia gli spettatori che lo hanno conosciuto nel contesto del Grande Fratello. Un ponte tra due mondi televisivi molto diversi, ma uniti dalla passione per la narrazione e i colpi di scena. Ora non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire quale nuovo ruolo interpreterà e come si inserirà nelle dinamiche della famiglia Forrester.