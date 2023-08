Beautiful anticipazioni trama 7 agosto: Ridge sceglie Taylor? Brooke corre da Deacon

Beautiful torna domani, ecco le anticipazioni della trama della puntata di lunedì 7 agosto in onda alle 13:40 circa su Canale 5. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 6 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 6 agosto

Brooke chiede a Taylor di lasciarle spazio per riappacificarsi con Ridge, ma Taylor vuole prima affrontare i problemi di Steffy. Brooke la accusa di usare quello che è successo a Steffy per riavvicinarsi a Ridge.

Beautiful anticipazioni del 7 agosto: Ridge vuole restare solo con Taylor

Ridge fa una richiesta a Brooke che la manda su tutte le furie: il marito le chiede di lasciarlo da solo perchè vuole rimanere con Taylor per trascorrere del tempo con la madre di Steffy.

Deacon conforta Brooke nell'episodio di domani

Dopo aver ascoltato le parole di Ridge, Brooke va a sfogarsi con Deacon. Sharpe cerca di consolarla ribadendo che, se fosse stata sua moglie, lui non l'avrebbe mai messa da parte e non l'avrebbe mai abbandonata nel momento del bisogno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke dice a Deacon che non permetterà a Taylor di riconciliarsi con Ridge.