Uomini e Donne anticipazioni: una corteggiatrice non si presenta, Ciro lascia lo studio

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne: una corteggiatrice decide di non presentarsi in studio e il tronista Ciro Solimeno reagisce lasciando temporaneamente la registrazione tra dubbi e tensioni.

Oggi, mercoledì 22 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, il tronista Ciro Solimeno ha perso una delle due corteggiatrici con cui era arrivato vicino alla scelta.

Il caso Elisa Leonardi: la corteggiatrice non si presenta

All'inizio della registrazione, Maria De Filippi ha comunicato che Elisa Leonardi, rientrata a casa dopo la puntata di ieri, ha deciso di non presentarsi in studio. La sua assenza ha sorpreso Ciro Solimeno, che si è trovato improvvisamente in una situazione diversa da quella che si aspettava alla vigilia della scelta. In studio, invece, c'era Martina Calibrò, l'altra corteggiatrice rimasta nel percorso.

Il dubbio di Ciro Solimeno e il confronto con Martina

Di fronte alla situazione, Ciro ha ammesso di non aspettarsi un comportamento del genere e di essere indeciso sul fatto che sia giusto o meno andare a cercare Elisa. A quel punto, Maria De Filippi ha chiesto a Martina come reagirebbe se il tronista decidesse di raggiungere l'altra corteggiatrice. Martina ha risposto che non la prenderebbe affatto bene e che inizierebbe a farsi molte domande sul suo percorso all'interno del programma.

Martina Calibrò

L'uscita dallo studio e la scelta di allontanarsi

Successivamente, Ciro ha chiesto di poter lasciare temporaneamente lo studio, specificando di non avere intenzione di correre da Elisa, ma soltanto di prendersi del tempo per riflettere. Tuttavia, una volta uscito, non è più rientrato.

Nel corso della puntata è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha dichiarato di comprendere la decisione di Elisa. Secondo l'opinionista, le parole pronunciate da Ciro nella registrazione precedente avrebbero potuto ferire la ragazza, soprattutto dopo che il tronista aveva minimizzato l'esterna con lei, mostrando invece un maggiore coinvolgimento nei confronti di Martina.

Elisa Leonardi

Le ultime dinamiche tra Ciro, Elisa e Martina

Nella registrazione precedente, Ciro aveva manifestato dubbi sull'interesse di Elisa, mentre nei confronti di Martina si era mostrato più coinvolto dal punto di vista emotivo. Nel corso del ballo, aveva infatti scelto di danzare con Martina, mentre Elisa si era allontanata, delusa dalle parole del tronista.

Cosa succederà nella prossima registrazione

Al momento, Ciro Solimeno prosegue il suo percorso con una sola corteggiatrice rimasta in studio. La prossima registrazione sarà determinante per capire se ci sarà un chiarimento con Elisa oppure se il tronista arriverà direttamente alla scelta finale con Martina.