Beautiful costretta a cambiare studi dopo 38 anni: quale sarà la nuova "casa" della soap

Dopo quasi quarant'anni trascorsi negli iconici studi di Television City a Los Angeles, Beautiful (titolo originale The Bold and the Beautiful) si prepara a un significativo cambiamento di location. La storica soap opera della CBS, in onda dal 1987, lascerà la sua sede originaria a causa di un vasto progetto di ristrutturazione da un miliardo di dollari che interesserà il complesso televisivo per i prossimi tre anni.

La nuova "casa" a Hollywood

Ma niente paura per i fan: la produzione non abbandonerà Los Angeles. Il trasferimento è previsto a soli quattro chilometri di distanza, presso i Sunset Las Palmas Studios, nel cuore di Hollywood. Le riprese riprenderanno ufficialmente il 19 agosto, dopo la consueta pausa estiva, segnando un nuovo capitolo per la longeva serie.

"Sono stati 38 anni straordinari a Television City, dove abbiamo prodotto oltre 9.600 episodi di Beautiful", ha dichiarato Bradley Phillip Bell, capo sceneggiatore e produttore esecutivo. "Ora guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a iniziare questo nuovo capitolo ai Sunset Las Palmas Studios, continuando la nostra attività nel cuore della California."

Liam e Steffy nelle puntate girate a Roma

Un trasferimento atteso e la conferma dell'impegno per Los Angeles

La decisione di lasciare Television City arriva in un momento in cui molte produzioni stanno traslocando, dopo che il sito è stato venduto nel 2019 alla Hackman Capital Partners. Alcuni show, come The Price Is Right, hanno già effettuato il trasferimento, mentre Beautiful ha mantenuto la sua posizione fino alla scadenza del contratto d'affitto. Con la sua permanenza a Los Angeles, la soap continua a impiegare la troupe californiana, sostenendo lo sforzo dell'industria per mantenere la produzione all'interno dello Stato.

Beautiful: un classico che guarda al futuro

La serie, che questa primavera è stato rinnovato per altre tre stagioni fino al 2028, è una delle soap opera più longeve e seguite al mondo. Le sue trame hanno affrontato nel tempo temi delicati e socialmente rilevanti come l'AIDS, la violenza domestica, la tossicodipendenza, l'identità di genere e la crisi dei senzatetto. Questo nuovo inizio sotto un diverso tetto promette di scrivere nuovi, emozionanti capitoli per un grande classico della TV.