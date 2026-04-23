Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 aprile 2026: Greta minaccia Adelaide di dire la verità su Odile

C'è sempre un momento, nelle storie che seguiamo ogni giorno, in cui tutto sembra sul punto di andare in frantumi. Quel momento è arrivato per la soap daily di Rai 1 che tiene incollati allo schermo milioni di appassionati. Il Paradiso delle Signore infatti, nella puntata in onda venerdì 24 aprile alle ore 16.00 circa, scioglie i nodi più importanti delle ultime settimane e fa uscire allo scoperto le mosse dei fratelli Marchesi e di Guarnieri. Ma anche sul fronte sentimentale non mancano i colpi di scena. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Le ultime puntate de Il paradiso delle signore hanno messo in moto una serie di dinamiche difficili da fermare, come se ogni personaggio fosse ormai arrivato a un punto di non ritorno. Matteo, in particolare, sente il peso di quello che ha scoperto su Ettore e non riesce più a tenerselo dentro: vuole parlare con Odile, guardarla negli occhi e dirle tutto. Ma tra loro qualcosa si è incrinato. La ragazza, ferita e piena di dubbi, ha alzato un muro che sembra impossibile da scalfire, lasciando Matteo in una posizione sempre più frustrante.

Nel frattempo Mimmo osserva in silenzio e capisce prima degli altri ciò che Agata fatica ancora a vedere in sé stessa: un talento autentico, che rischia di andare sprecato. È una convinzione che lo spinge ad agire, anche in modo impulsivo, pur di offrirle una nuova occasione. Il suo gesto non è solo pratico, ma soprattutto evidenzia un amore profondo: è il tentativo di rimettere in moto una vita che sembrava essersi fermata.

Sul fronte Guarnieri, invece, la tensione è ormai palpabile. Umberto decide di uscire allo scoperto e affronta i Marchesi senza più mezze misure, rivelando tutta la verità sul loro padre. Non è solo uno sfogo, ma una vera e propria mossa strategica poiché l'uomo detta soprattutto condizioni precise per fermare una vendetta che rischia di travolgere tutti, mettendo in gioco, non solo il potere ma anche gli equilibri familiari.

Eppure, mentre tutto sembra avvicinarsi a una soluzione, resta una variabile imprevedibile. Greta prepara la sua contromossa, pronta a ribaltare ancora una volta la situazione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 aprile

Odile e Adelaide

La puntata del 24 aprile segna una svolta per più di un personaggio. Agata è pronta a lasciarsi alle spalle tutto e a tornare a Firenze, decisa a ricominciare da capo. Una scelta che porta con sé entusiasmo ma anche un pizzico di paura, resa possibile proprio dall'intervento di Mimmo, che ha creduto in lei quando sembrava impossibile.

Non tutte le storie però prendono la direzione sperata. Caterina deve fare i conti con una delusione cocente: il concorso dell'ALMAT non va come previsto e il bozzetto che aveva scartato trova successo nelle mani di un'altra allieva. Una beffa molto pesante che rischia di mettere in discussione tutte le sue certezze.

Intanto Delia e Botteri sono pronti a fare un passo importante e a condividere con Teo la decisione di sposarsi. Ma proprio quando tutto sembra andare nella direzione giusta, arriva una notizia che rischia di bloccare tutto. Anche Rosa si trova davanti a un bivio decisivo e la scelta che compie potrebbe cambiare completamente il modo in cui il suo romanzo verrà accolto.

Sul fronte dei Guarnieri, invece, l'atmosfera è carica di attesa. La famiglia spera che l'accordo con i Marchesi porti finalmente alla loro uscita di scena da Milano, ma la situazione si complica. Greta decide di non arretrare e gioca la sua carta più potente: minaccia Adelaide di rivelare che Odile è figlia di Umberto. Una verità che, se venisse alla luce, cambierebbe per sempre gli equilibri tra i protagonisti.