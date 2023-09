Beautiful anticipazioni trama 6 settembre: Eric lascia Quinn per Donna

Ecco le anticipazioni della trama di Beautiful della puntata in onda mercoledì 6 settembre alle 13:40 circa su Canale 5

Beautiful torna domani mercoledì 6 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Eric che vuole lasciare Quinn. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 5 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 5 settembre

Il matrimonio di Carter e Paris è imminente. Ridge è preoccupato per lui e confessa i suoi timori a Katie sapendo che in realtà Carter vuole sfuggire ai sentimenti che nutre per Quinn.

Beautiful anticipazioni del 6 settembre: Eric vuole lasciare Quinn

Eric annuncia a Donna la sua decisione di confessare tutto a Quinn e di lasciarla. L'uomo ha scelto Donna e desidera vivere la loro storia d'amore apertamente, stanco degli incontri segreti.

Beautiful anticipazioni trama 29 agosto, Hope: "Eric devi scegliere tra Donna e Quinn"

Nel nuovo episodio Zende sorprende Paris

Il matrimonio tra Paris e Carter si avvicina. Paris si reca da Zende per invitarlo al suo matrimonio. I due hanno avuto una relazione in passato. Nonostante ciò, il figlio adottivo di Kristen Forrester e Tony Dominguez accetta incredibilmente l'invito.

Quinn teme per la salute di Eric nella prossima puntata della soap

Quinn è ancora preoccupata per la salute di Eric. La moglie di Forrester è convinta che il cuore di suo marito abbia problemi, ma in realtà il cuore di Eric batte più forte quando è con Donna, non a causa di un possibile infarto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Carter propone a Paris di sposarsi l'indomani.