Beautiful anticipazioni trama 2 settembre: Grace smaschera il gioco di Carter

Beautiful torna sabato 2 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata va in onda alle 13:40 circa su Canale 5: tutti dubitano di Carter, eccetto. Paris

L'appuntamento con Beautiful è dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate e le clip della soap.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 1 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata dell'1 settembre

Ridge è sempre molto attento all'incolumità di Brooke, temendo una vendetta di Sheila. Wyatt è insospettito dal comportamento della madre. Quinn teme che Carter faccia la proposta di matrimonio a Paris, ma l'avvocato, arrendendosi al destino che lo vuole lontano da lei, ottiene il sì della ragazza.

Beautiful anticipazioni del 2 settembre: I dubbi di Carter e la felicità di Paris

Carter riflette su Quinn e sulla impossibilità di avere una relazione con lei. Nel frattempo, Paris è felice di realizzare il suo sogno d'amore con Carter, ora che ha ricevuto la sua proposta di matrimonio.

Grace è sicura che Carter non ami sua figlia

Grace Buckingham, madre di Paris e Zoe, ostacola sua figlia nonostante la veda mostrare con felicità l'anello di fidanzamento. La donna è convinta che Carter Walton non ami sua figlia e la stia solo manipolando, utilizzandola per dimenticare Quinn.

Le perplessità di Quinn su Carter nel prossimo episodio della soap

Quinn ha respinto nuovamente Carter, quindi quando l'avvocato fa la sua proposta a Paris, Quinn condivide con Eric i suoi dubbi riguardo al fatto che Carter sia davvero innamorato di Paris.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Paris è al settimo cielo dopo la proposta di Carter.