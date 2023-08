Beautiful anticipazioni trama 29 agosto, Hope: 'Eric devi scegliere tra Donna e Quinn'

Beautiful torna domani martedì 29 agosto, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5: Hope chiede ad Eric di fare una scelta, la fuga di Sheila preoccupa Ridge e Taylor

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 28 agosto.

Beautiful: riassunto della puntata del 28 agosto

Li è sotto la minaccia di Sheila che ha scoperto che Finn è ancora vivo. Sheila aggredisce Li quando Finn sembra risvegliarsi, poi si scusa per aver perso la testa. Li capisce quanto Sheila ami veramente Finn e spera che insieme possano salvarlo.

Beautiful anticipazioni 29 agosto: Ridge e Taylor sulle tracce di Sheila

Ridge e Taylor, dopo aver provato a contattare telefonicamente Li, si domandano dove sia finita Sheila, non fidandosi delle promesse della polizia che non è riuscita a impedirne la fuga.

Hope chiede a Eric di fare una scelta

Hope, dopo aver scoperto della relazione segreta tra Eric e Donna, chiede a Eric quali intenzioni abbia con sua zia. È arrivato il momento che lui faccia una scelta sul suo matrimonio con Quinn.

Nella puntata di martedì Carter ci prova ancora con Quinn

Nel frattempo, Carter, che non riesce a dimenticare Quinn, le riafferma ancora una volta i suoi sentimenti amorosi. Tuttavia, lei sembra restare irremovibile nel desiderio di preservare il suo matrimonio con Eric. La Fuller è all'oscuro della relazione tra Eric e Donna.

Nell'episodio di domani Hope rivela a Liam quello che ha scoperto

Hope parla con Liam e gli racconta quello che ha visto al club e della sua scoperta: Eric e Donna hanno una relazione. Nel frattempo Li raggiunge Ridge per avvertirli che Sheila è evasa dalla prigione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hope parla con Donna della sua relazione con Eric.