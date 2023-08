Beautiful anticipazioni trama 31 agosto: la follia di Sheila minaccia la vita di Li e Finn

Beautiful torna domani giovedì 31 agosto, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5: Li, minacciata da Sheila, prova ad avvisare la polizia

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 30 agosto.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 agosto

Carter regala l'anello di fidanzamento a Paris. Quinn dice a Eric di credere ancora nel loro matrimonio. Li e Sheila sono al capezzale di Finn, che sta facendo dei progressi.

Beautiful anticipazioni 31 agosto: Sheila è ancora a casa di Li

Dopo essere evasa dal carcere, Sheila si è recata a casa di Li, la madre adottiva di Finn. Qui ha fatto la sorprendente scoperta che suo figlio è ancora vivo e, gradualmente, sta emergendo dal coma.

Nella puntata di domani Li cerca di avvisare la polizia

Sheila minaccia Li che, con la scusa di recuperare delle medicine per Finn, lascia la stanza. Una volta fuori, Li cerca disperatamente di chiedere aiuto, ma Sheila glielo impedisce con determinazione.

Sheila scopre Li e reagisce in maniera folle

Sheila si accorge del tentativo di Li di chiamare la polizia e di mettere in salvo sia Finn che se stessa. La sua reazione è caratterizzata da un mix di follia ed estremismo, portandola a compiere azioni drastiche e incontrollabili.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Liam e Hope vengono a sapere dell'evasione di Sheila.