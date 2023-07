Beautiful anticipazioni trama 22 luglio: Brooke e Sheila faccia a faccia in prigione

Beautiful torna domani, sabato 22 luglio 2023, alle ore 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 21 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 21 luglio

Thomas, interrogato dal padre e da Taylor, confessa di non aver rivelato loro quello che aveva fatto Sheila a Brooke perché voleva che i genitori tornassero insieme.

Anticipazioni del 22 luglio: Deacon conosce la verità su Sheila

Anche Deacon viene a conoscenza di ciò che è accaduto la notte di Capodanno, e nessuno, tranne Thomas, ne era al corrente. Hope rivela a Deacon che è stata Sheila a indurre Brooke a bere, sostituendo l'etichetta della sua bottiglia.

In Beautiful di sabato, Brooke vuole affrontare Sheila

Nonostante l'opposizione di alcuni familiari, Brooke sente il bisogno di incontrare Sheila, la donna che con l'inganno l'ha spinta a gettare via anni di sacrifici, facendola ricadere nella dipendenza dall'alcool.

Nel prossimo episodio: Brooke contro Sheila

Durante l'incontro, Brooke esprime a Sheila il suo disprezzo per le azioni che hanno danneggiato la sua vita e la sua famiglia. Le fa capire che ora, imprigionata, non potrà più nuocere a nessuno. Brooke sente che la sua famiglia è più al sicuro, sapendo che la donna non potrà più intromettersi nelle loro vite.

Le preoccupazioni di Liam nella nuova puntata della storica soap americana

Liam informa Hope che sta andando a trovare Steffy per controllare come sta, visto che insieme hanno detto ai bambini della morte di Finn. Teme che subisca il contraccolpo di questo momento così difficile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke incontra Sheila in prigione