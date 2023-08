Beautiful anticipazioni trama 25 agosto: Sheila evade dal carcere per cercare la tomba di Finn

Beautiful torna domani venerdì 25 agosto, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Quinn teme che Eric stia avendo un infarto, Sheila scappa di prigione.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 24 agosto.

Beautiful: riassunto della puntata del 24 agosto

Carter va a trovare Quinn e le ripete che ha ripreso la relazione con Paris solo per tentare di dimenticarla. Nel frattempo, Hope ha scoperto la relazione tra Donna ed Eric, ma la zia la supplica di non rivelarlo a nessuno.

Beautiful anticipazioni 25 agosto: Quinn teme per la salute di Eric

Quinn è preoccupata poiché il battito cardiaco di Eric, da lei costantemente monitorato, mostra dei singolari picchi. In realtà, la Fuller non è a conoscenza del fatto che in quei momenti Eric è con Donna, la sua amante.

Bridget tranquillizza Quinn nel nuovo episodio della soap americana

Preoccupata che Eric stia per avere un infarto, Quinn si rivolge a Bridget Forrester, la figlia di Brooke Logan ed Eric. Tuttavia, la giovane riesce a tranquillizzarla riguardo allo stato di salute di Eric, convincendola che l'uomo non sta avendo un attacco cardiaco.

Nella puntata di Domani Carter invidia Eric

Dopo aver tentato invano di persuadere Quinn a tornare con lui, Carter inizia a provare invidia per la dedizione che la donna mostra nei confronti di suo marito Eric.

Sheila evade dalla prigione: il segreto di Li sta per essere rivelato?

Sheila è evasa dal carcere e si reca a casa di Li. La donna desidera scoprire la posizione esatta della tomba di suo figlio, poiché è stata lei stessa a sparargli nel tentativo di uccidere Steffy. Infatti, né Sheila né gli altri sono a conoscenza del fatto che Finn è ancora vivo.

