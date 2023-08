Beautiful anticipazioni trama 28 agosto: Sheila e Li cercano di salvare Finn

Beautiful torna domani lunedì 28 agosto, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Ridge e Taylor allertano Li, Finn sta uscendo dal coma.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 27 agosto.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 agosto

Bridget e Quinn si preoccupano perché Eric passa troppo tempo al Club. Intanto Ridge e Taylor avvisano tutti che Sheila è evasa dalla prigione.

Beautiful anticipazioni 28 agosto: Ridge e Taylor telefonano a Li

Ridge e Taylor cercano di avvisare Li del pericolo: Sheila è fuggita dal carcere, dove era stata rinchiusa dopo aver confessato di aver sparato a Finn. I due non sanno che la donna, evasa dalla prigione, è già a casa della dottoressa, madre adottiva di Finn.

Li è minacciata da Sheila nel prossimo episodio della soap

Li non risponde alle telefonate insistenti di Ridge e Taylor perché è sotto la minaccia di Sheila. La donna ha scoperto che Finn, suo figlio, a cui lei stessa ha sparato, è ancora vivo.

Nella puntata di lunedì Finn si sta risvegliando dal coma

Sheila aggredisce Li e proprio in quel momento Finn, in coma dal giorno in cui è stato ferito, dà segnali inaspettati di vita e sembra risvegliarsi.

Beautiful anticipazioni trama 26 agosto: Sheila scopre che Finn è vivo

Sheila e Li cercano di salvare Finn

Sheila si scusa con Li per aver perso la testa, ma lo shock di scoprire che Finn è ancora vivo è stato molto intenso. Li comprende quanto Sheila ami veramente Finn e spera che insieme possano salvarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Sheila accusa Li di aver mentito a tutti sul destino di Finn.