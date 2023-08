Beautiful anticipazioni trama 26 agosto: Sheila scopre che Finn è vivo

Beautiful torna domani sabato 26 agosto, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Sheila scopre il segreto di Li, Hope si interroga sulla relazione tra Eric e Donna.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 25 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 25 agosto

Quinn è preoccupata perché il battito cardiaco di Eric, che lei continua a monitorare, ha degli strani picchi ma Bridget la tranquillizza. Sheila è fuggita di prigione e va a casa di Li.

Beautiful anticipazioni 26 agosto: Sheila scopre la verità su Finn

Sheila, dopo essere evasa, si reca da Li per scoprire il luogo di sepoltura di Finn. Qui, la donna scopre che suo figlio Finn è ancora vivo e che la madre adottiva si sta segretamente prendendo cura di lui presso la loro casa.

Le preoccupazioni di Ridge e Taylor nel prossimo episodio della soap

Nel frattempo, Ridge e Taylor sono in preda all'apprensione. I due hanno ricevuto la notizia della fuga di Sheila dal carcere e temono che possa nuocere a Steffy. Sheila aveva precedentemente sparato a Steffy, ma Finn aveva salvato la vita della moglie mettendosi tra lei e sua madre.

Beautiful anticipazioni trama 24 agosto: Hope smaschera Eric e Donna

Nella puntata di sabato conosceremo i dubbi di Hope sui sentimenti di Eric

Hope ha scoperto che sua zia e Eric sono amanti. Donna chiede a Hope di mantenere il segreto e di non rivelare a nessuno di averli visti baciarsi, nonostante Eric sia il marito di Quinn Fuller. Dall'altra parte, Hope è desiderosa di comprendere il grado di coinvolgimento emotivo di Eric.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Sheila, fuggita dalla prigione, va a trovare Li