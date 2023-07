Beautiful: anticipazioni trama 13 luglio 2023: Sheila viene arrestata dopo la sua confessione

Beautiful torna domani, giovedì 13 luglio su Canale 5 con un nuovo episodio e un colpo di scena che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di raccontare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 12 luglio.

Beautiful: Riassunto della puntata del 12 luglio

Sheila rivela di aver indotto Brooke a bere alcolici scambiando l'etichetta della sua bottiglia. Deacon prende le distanze da Sheila.

Beautiful: anticipazioni del 13 luglio: La trappola per Sheila

Prima di costringere Sheila a confessare le sue colpe, Ridge, Steffy e Taylor hanno installato dei microfoni in casa. Ogni parola pronunciata dalla donna viene ascoltata dalla polizia.

In Beautiful del 13 luglio Sheila confessa tutte le sue malefatte.

Indotta a parlare da Ridge, Steffy e Taylor, Sheila rivela, senza sapere di essere ascoltata, di aver commesso l'omicidio di Finn. Il medico, fidanzato di Steffy Forrester, si era frapposto tra la ragazza e Sheila quando quest'ultima aveva sparato.

Sheila viene arrestata nel prossimo episodio di Beautiful

Le parole di Sheila vengono ascoltate dalla polizia, e finalmente viene trovato un colpevole per l'omicidio di Finn e il ferimento di Steffy, che non ricordava nulla dell'accaduto al suo risveglio. Quando Sheila lascia la casa, trova fuori dalla porta i poliziotti pronti ad arrestarla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Deacon racconta a Brooke e Hope che Sheila ha salvato la vita a Taylor.