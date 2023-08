Beautiful anticipazioni trama 24 agosto: Hope smaschera Eric e Donna

Il mondo di Beautiful torna domani giovedì 24 agosto, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Hope scoprirà il segreto di Donna, mentre Carter Walton non si rassegna a perdere Quinn Fuller.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 23 agosto.

Beautiful: riassunto della puntata del 23 agosto

Ridge spinge Quinn a riavvicinarsi a Eric. Carter ha baciato Paris ma Grace li ha visti e va a raccontare la cosa a Ridge, il quale chiede spiegazioni a Carter. Quinn comincia ad essere stanca delle assenze di Eric e cerca un dialogo e un riavvicinamento, ma nel bel mezzo del discorso lui deve scappare al club.

Beautiful anticipazioni 24 agosto: Hope intuisce che Eric e Quinn sono in crisi

Hope, giunta inaspettatamente mentre Eric e Quinn stavano discutendo, percepisce che c'è una leggera crisi nel loro matrimonio. Tuttavia, la giovane non sospetta affatto che Eric stia tradendo sua moglie con Donna, intrattenendo una relazione segreta con lei.

Carter ribadisce a Quinn che Paris è solo un ripiego

Carter non riesce ad accettare il fatto che Quinn lo abbia lasciato per scegliere Eric al suo posto. Walton va a trovare la Fuller con una scusa e le ripete quello che lei sa già: ha ripreso la relazione con Paris solo per tentare di dimenticarla.

Nella puntata di domani Hope scopre gli amanti

Nel frattempo, Hope si reca al club e mentre passa davanti alla stanza in cui Eric e Donna si sono appartati, riesce a sentire sospetti sussurri di affetto tra di loro. La ragazza comprende con sgomento che i due hanno una relazione.

Nel nuovo episodio Donna chiede a Hope di mantenere il segreto

Ora Hope è a conoscenza del fatto che la crisi nel matrimonio tra Carter e Quinn è dovuta alla relazione segreta tra sua zia e carter. Donna, carica di preoccupazione, implora Hope di mantenere il segreto e di non rivelare nulla a nessuno. Tuttavia, sembra che Hope sia angosciata dalla lacerante notizia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Quinn comincia ad essere stanca delle assenze di Eric.