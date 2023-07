Beautiful anticipazioni trama 23 luglio: Finn è ancora vivo? Ecco la verità

Anticipazioni della trama di Beautiful della puntata in onda domenica 23 luglio 2023 alle ore 14:00 circa su Canale 5.

La trama di Beautiful di domani, domenica 23 luglio 2023, è stata svelata grazie alle anticipazioni. La soap va in onda alle 14:00 circa su Canale 5 con una nuova puntata. Beautiful, incentrato sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 22 luglio 2023.

Beautiful: Riassunto della puntata del 22 luglio

Deacon viene a sapere da Hope che è stata Sheila a indurre Brooke a bere. Intanto Sheila riceve la visita di Brooke in prigione. Liam informa Hope che sta andando a trovare Steffy per controllare come sta dopo la morte di Finn.

Beautiful, anticipazioni del 22 luglio: Hope si incontra con Bill

Hope informa Bill degli ultimi avvenimenti, narrando della tragica morte di Finn per opera di Sheila e del ruolo avuto da quest'ultima nella ricaduta di Brooke nell'abuso di alcool.

Steffy rivede Li che nasconde un segreto

Li Finnegan, madre adottiva di Finn, si reca a casa di Steffy poiché la nuora desidera informarla di aver riacquistato la memoria riguardo all'assassino di Finn, grazie alla confessione di Sheila. In seguito alla rivelazione di quest'ultima, infatti, Steffy Forrester ha recuperato i suoi ricordi.

La reazione di Li nella puntata di domenica

Successivamente, Steffy vorrebbe discutere con Li riguardo a una cerimonia funebre in onore del marito, ma Li è contraria e, in modo brusco, decide di lasciare l'abitazione.

Cosa nasconde Li? Scopriremo la verità nel prossimo episodio della soap americana

Steffy è ignara che Li le stia nascondendo un enorme segreto. Li, infatti, è l'unica a sapere che Finn non è morto. Il ragazzo è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale ma è ancora vivo. Li cerca di tenerlo in vita parlandogli ed esprimendo tutto il suo amore per lui.

