Beautiful anticipazioni trama 11 agosto: Hope appoggia Brooke contro Deacon, Bill affronta Ridge

Domani sarà di nuovo il momento di immergersi nel mondo di Beautiful. Ecco un'anticipazione della trama dell'episodio in programma per venerdì 11 agosto, in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Questa serie televisiva americana segue le vicende della famiglia Forrester ed è stata trasmessa in Italia a partire dal 4 giugno 1990, inizialmente su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 10 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 10 agosto

Eric è ammaliato da Donna e nonostante voglia restare vicino a Quinn, non riesce a interrompere la relazione segreta con lei. Brooke ha deciso di impedire a Deacon di frequentare le proprietà della Forrester e lui la prende malissimo.

Beautiful anticipazioni 11 agosto: Deacon cerca l'aiuto di Hope

Nel momento in cui Brooke esprime a Deacon la sua decisione di non permettergli ulteriori visite per evitare di disturbare Ridge, Sharpe richiede il supporto della propria figlia, la quale si trova presente insieme a Liam durante l'importante conversazione.

Hope si schiera con Brooke

Nonostante l'affetto che nutre per suo padre, Hope decide di non schierarsi a favore di Deacon. Raggiunge questa conclusione poiché è consapevole che la presenza di Deacon ha già generato un considerevole numero di complicazioni nella relazione tra sua madre e Ridge.

Nel prossimo episodio Bill chiede a Ridge di perdonare Brooke

Nel frattempo, Bill fa visita agli uffici della Forrester. Precedentemente, aveva affrontato Ridge e gli aveva posto una domanda: come mai, nonostante sapesse che Brooke aveva bevuto troppo a causa di Sheila Carter, Ridge non l'avesse ancora perdonata?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Bill insiste perché Ridge torni a casa da Brooke