Beautiful anticipazioni trama 8 agosto: Eric, Quinn e Donna, i dubbi di Forrester sul triangolo amoroso

Domani sarà di nuovo il momento di immergersi nel mondo di Beautiful. Ecco un'anticipazione della trama dell'episodio in programma per martedì 8 agosto, in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Questa serie televisiva americana segue le vicende della famiglia Forrester ed è stata trasmessa in Italia a partire dal 4 giugno 1990, inizialmente su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 7 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 7 agosto

Ridge chiede a Brooke di lasciarlo da solo con Taylor per trascorrere un po' di tempo con lei. Deacon cerca di consolare Brooke ribadendo che, se fosse stata sua moglie, lui non l'avrebbe mai messa da parte.

Beautiful anticipazioni dell'8 agosto:

Carter, nonostante abbia considerato l'idea di sposare Paris, è ancora innamorato di Quinn e si apre sinceramente con lei, confessandole di non riuscire a smettere di pensarla. Tuttavia, la Fuller rimane salda nelle sue decisioni e gli conferma che non tradirà mai più Eric.

I dubbi di Eric: diviso tra Donna e Quinn

Nel frattempo, Eric continua la sua relazione segreta con Donna. Tuttavia, mentre è tra le braccia della sua amante, sembra essere assalito da dubbi e provare rimorsi a causa della sua infedeltà nei confronti della moglie.

Beautiful: John McCook in una scena della soap

Nel prossimo episodio Brooke vuole riconquistare Ridge

Intanto, Brooke, dopo che Ridge le ha chiesto di passare del tempo da sola con Taylor per riflettere, si è affrettata a confidarsi con Deacon. Tuttavia, nonostante la vicinanza di Deacon, Brooke è determinata a riconciliarsi con Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Taylor è convinta che Ridge non perdonerà facilmente Brooke.