Beautiful anticipazioni trama 10 agosto: Brooke lotta per Ridge e caccia Deacon da casa

Domani sarà di nuovo il momento di immergersi nel mondo di Beautiful. Ecco un'anticipazione della trama dell'episodio in programma per giovedì 10 agosto, in onda alle 13:40 circa su Canale 5. Questa serie televisiva americana segue le vicende della famiglia Forrester ed è stata trasmessa in Italia a partire dal 4 giugno 1990, inizialmente su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 9 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 9 agosto

Brooke è pronta ad affrontare Taylor pur di riuscire nell'intento di riprendersi suo marito. Carter non riesce a dimenticare la storia avuta con Quinn e cerca di attrarla a sè, ma la donna è irremovibile.

Beautiful anticipazioni del 10 agosto: Eric non lascia Donna

Abbiamo lasciato Eric tra le braccia di Donna, assalito dai dubbi e dai rimorsi a causa della sua infedeltà nei confronti di Quinn, sua moglie. Nonostante ciò, Eric è irretito da Donna e non riesce a stare lontano da lei, mantenendo intatta la relazione segreta.

Brooke sacrifica Deacon per riconquistare Ridge

Brooke è disposta a qualsiasi cosa pur di riconquistare Ridge. Per dimostrargli il suo amore, ha promesso a suo marito che Deacon non farà più parte della sua vita.

Nel nuovo episodio Brooke mette alla porta Deacon

Per separare Ridge da Taylor e riaverlo solo per sé, Brooke ha scelto di vietare a Deacon di accedere alle proprietà dei Forrester. Deacon è infastidito da questa repentina inversione di posizione da parte di Brooke e ne è profondamente deluso e offeso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke rivela a Deacoon la sua decisione