Beautiful anticipazioni 14 settembre, Ridge teme per la vita di Taylor: Sheila è tornata per farle del male?

Beautiful torna domani giovedì 14 settembre, ecco le anticipazioni della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Ridge che teme che Sheila possa far male a Taylor. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata mercoledì 13 settembre

Beautiful: riassunto della puntata del 13 settembre

Quinn e Carter si dichiarano tutto il loro amore. Sheila si è fatta raggiungere da Mike al capezzale di Finn perché la aiuti a salvare il figlio. Grace consola Paris dalla delusione di essere stata abbandonata sull'altare.

Beautiful, anticipazioni del 14 settembre: Zende si riavvicina a Paris

Dopo che Paris è stata abbandonata sull'altare, Zende, il suo ex fidanzato che aveva sorprendentemente accettato l'invito al matrimonio, si offre gentilmente di accompagnarla a casa.

Nella puntata di domani tutti sono alla ricerca di Sheila

Nel frattempo, nonostante Ridge abbia mobilitato i suoi investigatori, non riesce a rintracciare Sheila. Nessuno immagina che la donna, dopo essere evasa dalla prigione, si trovi al capezzale di Finn, che tutti credono morto.

Nel prossimo episodio della soap Ridge è determinato a proteggere Taylor

Ridge, temendo che Sheila stia tramando qualche piano per nuocere alle persone che lo circondano, assume molte guardie di sicurezza per proteggere Taylor, poiché persino la polizia non riesce a rintracciare Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zende si offre di accompagnare Paris a casa