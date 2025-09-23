Baywatch torna in tv: Fox annuncia la produzione della serie reboot

Il reboot di Baywatch ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione da parte di Fox e la nuova serie debutterà sugli schermi televisivi durante l'annata 2026-27.

Il progetto sarà una co-produzione tra Fox Entertainment e Fremantle e cercherà di replicare il successo ottenuto dallo show con star David Hasselhoff nella parte del leader di un team di bagnini.

L'annuncio del reboot

Baywatch tornerà con 12 episodi che vedranno impegnato Matt Nix con l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori ci sono inoltre Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto, e Doug Schwartz.

La versione originale della serie era stata creata dal trio composto da Berk, Bonnan e Schwartz.

Baywatch - il cast del telefilm

Michael Thorn, presidente di Fox Television Network, ha dichiarato: "Baywatch, la prima volta che è andato in onda sugli schermi televisivi, ha definito un'intera epoca di vita sulla spiaggia e hanno fatto ottenere ai bagnini lo status di icone. Ora, con i nostri partner a Fremantle, questo colosso della televisione avrà la possibilità di compiere un ritorno per il pubblico contemporaneo. Insieme, Fox e Fremantle, con Matt Nix e il co-creatore originale Greg Bonann, proporranno il sogno californiano a un'intera nuova generazione di fan con storie fresche, star emergenti e tutto lo spettacolo che ha reso il franchise di Baywatch un fenomeno globale".

Il ritorno di uno show cult

Sono ormai vari anni, fin dal 2018, che Fremantle sviluppa il progetto di un ritorno di Baywatch sugli schermi televisivi e nel 2024 è avvenuto il coinvolgimento di Fox.

Per ora non sono stati annunciati i nomi dei membri del cast della nuova versione dello show. Quella originale aveva debuttato sugli schermi di NBC nel 1989. La serie è poi andata in onda per 11 stagioni e quasi 250 episodi, dando vita inoltre a spinoff, film tv e vari progetti. Baywatch è stato anche lo show più visto al mondo, venendo trasmesso in oltre 200 nazioni.

Oltre a David Hasselhoff nei panni di Mitch Buchannon, nel cast c'erano anche Pamela Anderson (che recentemente aveva dichiarato di non essere più in contatto con gli ex colleghi), Jason Momoa, Yasmine Bleeth, e Carmen Electra.

Nel 2017 è stato quindi realizzato un film reboot con star Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.