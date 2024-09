Baywatch: Pamela Anderson non ha niente in comune con gli ex colleghi e non ha nessuna intenzione di rivederli

Pamela Anderson ha confessato di aver tagliato i ponti con i suoi ex colleghi di Baywatch ed è felice di vivere una vita senza socializzare troppo con le altre persone, come ha spiegato una fonte non meglio specificata in un articolo a Life & Style.

L'attrice divenne famosa negli anni '90 recitando al fianco di David Hasselhoff nella longeva serie tv Baywatch, che la rese una celebrità e un'icona sexy proprio in quel decennio nel ruolo dell'attraente bagnina Casey.

Nessun rapporto

"Alcuni del vecchio gruppo hanno cercato di contattarla" ha spiegato la fonte "ma Pam non sente il bisogno di mantenere i contatti, e non è una di quelle ipocrite di Hollywood che fingono di essere amiche quando non lo sono".

Profilo di Pamela Anderson in Baywatch

Di recente, Pamela Anderson ha trovato una rinascita nella propria carriera grazie al suo ruolo nel film The Last Showgirl di Gia Coppola. Il film rappresenta una svolta rispetto ai lavori precedenti di Pam, trattandosi di un lungometraggio piuttosto serio nel tono e romantico.

In The Last Showgirl recita al fianco di Jamie Lee Curtis e insieme interpretano due performer invecchiate di Las Vegas, che esplorano il graduale declino della rispettiva celebrità e del sex appeal, e il doloro processo di riscoperta della propria identità, separata dallo sguardo degli altri.

Il film ha ricevuto diverse recensioni positive, e alcune hanno lodato la performance di Pamela Anderson, descrivendo la sua recitazione come 'indiscutibilmente toccante, con spunti illuminanti sia sul personaggio che sull'attrice, che ha dovuto lottare per essere presa sul serio'.

Secondo la fonte, Pamela Anderson 'ama la sua vita sull'isola di Vancouver e ha trovato pace e un successo sorprendente'.

Sebbene il cast di Baywatch abbia conservato un affetto speciale per Anderson, pare che l'attrice non abbia più intenzione di incontrare le persone solo per vederle:"David Hasselhoff in particolare, adorerebbe sentirla, avevano un legame speciale, come fratello e sorella, e anche David Charvet, Parker Stevenson e Carmen Electra, sarebbero più che felici di una reunion, anche informale. Pam ha dei bei ricordi ma ormai non ha più nulla in comune con queste persone" ha concluso l'insider.