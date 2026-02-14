Baywatch, il protagonista della serie reboot è questo ex supereroe DC

Stephen Amell, conosciuto principalmente per aver interpretato il supereroe DC Green Lantern in televisione, ha ottenuto il ruolo da protagonista nel reboot di Baywatch della Fox, secondo quanto riportato da Variety.

Si tratta del primo casting confermato per la serie, che è stata acquistata dalla Fox nel settembre 2025 per la stagione televisiva 2026-2027 con un ordine di 12 episodi. La Fox terrà un casting aperto per lo show il 18 febbraio, con le riprese che inizieranno questa primavera a Los Angeles.

Suits: L.A., Stephen Amell nel ruolo del protagonista

Stephen Amell sarà il figlio di Mitch Buchannon

Amell interpreterà Hobie Buchannon, descritto come "il ragazzo ribelle che tutti abbiamo amato nella serie originale" che "ora è un capitano di Baywatch, seguendo le orme del suo leggendario padre, Mitch", secondo la descrizione ufficiale del personaggio.

"Il mondo di Hobie viene sconvolto quando Charlie, la figlia che non ha mai conosciuto, si presenta alla sua porta, desiderosa di portare avanti l'eredità della famiglia Buchannon e diventare una bagnina di Baywatch al fianco di suo padre".

Baywatch: i protagonisti della serie cult

Il personaggio era già apparso nella serie originale?

Hobie Buchannon è apparso nel Baywatch originale per diverse stagioni, interpretato inizialmente da Brandon Call e successivamente da Jeremy Jackson. La serie ha debuttato originariamente nel 1989 sulla NBC. È andata in onda per una stagione su quel canale prima di passare in syndication per il resto delle sue 11 stagioni, durante le quali sono stati trasmessi quasi 250 episodi.

È stata poi ribattezzata Baywatch: Hawaii per le sue ultime due stagioni, quando la produzione si è trasferita dalla California allo stato insulare. Nel 2003 è andato in onda su Fox un film TV che ha riunito il cast originale.

Stephen Amell è il protagonista perfetto per Baywatch

"Fin dalla prima conversazione, Stephen Amell ha portato esattamente ciò che questo nuovo capitolo di Baywatch richiede: cuore, intensità e quell'innegabile energia da eroe", ha dichiarato il produttore esecutivo della serie Matt Nix. "È il tipo di protagonista che può correre incontro al pericolo, sostenere il peso emotivo e comunque rendere tutto divertente. Siamo davvero entusiasti di iniziare".

Questo ruolo prosegue la carriera di Amell nel mondo della televisione, dato che recentemente lo avevamo visto recitare nella serie spin-off Suits LA della NBC, durata però solamente una stagione.