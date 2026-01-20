Baywatch: sarà McG il regista del pilot del progetto reboot

La serie reboot di Baywatch ha trovato il regista del suo pilot: sarà McG a occuparsi della realizzazione del primo episodio del progetto targato Fox.

Il filmmaker è stato coinvolto nella produzione dello show che verrà realizzato da Matt Nix, creatore di Burn Notice, Fremantle e Fox Entertainment.

Il ritorno di Baywatch sugli schermi tv

Nel 2002 il regista aveva già collaborato con Fox in occasione di Fastlane, di cui era co-creatore, produttore e regista del pilot. In passato, con il network, ha lavorato alla realizzazione di The O.C., Human Target e lo show ispirato ad Lethal Weapon.

Baywatch - il cast del telefilm

I produttori di Baywatch hanno recentemente iniziato il casting e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di marzo nell'area di Venice Beach a Los Angeles e negli spazi del Fox Studio Lot a Century City.

La serie potrà contare su un sostegno economico di circa 21.1 milioni di dollari grazie alle regole del tax credit attive in California.

Il ritorno di Baywatch sugli schermi televisivi è previsto durante la stagione 2026-27, proponendo ancora una volta salvataggi spettacolari, relazioni complicate, legami complessi e momenti eroici.

Le situazioni e gli eventi proposti saranno contraddistinti da un approccio contemporaneo e in grado di attirare l'attenzione degli spettatori internazionali.

Il ritorno di uno show cult

Sono ormai vari anni, fin dal 2018, che Fremantle sviluppa il progetto di un ritorno di Baywatch sugli schermi televisivi e nel 2024 è avvenuto il coinvolgimento di Fox.

Per ora non sono stati annunciati i nomi dei membri del cast della nuova versione dello show. Quella originale aveva debuttato sugli schermi di NBC nel 1989. La serie è poi andata in onda per 11 stagioni e quasi 250 episodi, dando vita inoltre a spinoff, film tv e vari progetti. Baywatch è stato anche lo show più visto al mondo, venendo trasmesso in oltre 200 nazioni.

Oltre a David Hasselhoff nei panni di Mitch Buchannon, nel cast c'erano anche Pamela Anderson (che recentemente aveva dichiarato di non essere più in contatto con gli ex colleghi dello show cult), Jason Momoa, Yasmine Bleeth, e Carmen Electra.

Nel 2017 è stato quindi realizzato un film reboot con star Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.