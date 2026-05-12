Baywatch: primo sguardo al reboot con Stephen Amell, cosa sappiamo finora

I bagnini e le bagnine di Venice Beach stanno per fare ritorno con le loro corse sulla spiaggia e i loro costumi rossi, come mostra il primo sguardo alla serie reboot in arrivo a inizio 2027.

Dal web arrivano nuovi aggiornamenti sul reboot di Baywatch. La serie targata Fox non arriverà, come previsto, in autunno ma l'appuntamento è rimandato a inizio 2027. Mentre la lavorazione procede spedita un primo sguardo alla produzione ci mostra alcuni dei nuovi bagnini e bagnine in posa col classico costume rosso del soccorso marino di Los Angeles.

Michael Thorn, presidente del canale televisivo Fox, ha affermato con orgoglio che è "un onore" riportare in auge il franchise, aggiungendo: "C'è solo un Baywatch. È uno dei franchise televisivi più iconici e popolari della storia della televisione".

La prima foto ufficiale di Baywatch

Il nuovo Baywatch vedrà la star di Arrow Stephen Amell raccogliere da David Hasselhoff il timone nei panni di Hobie Buchannon, figlio di Mitch (Hasselhoff), che ha seguito le orme del genitore diventando capo dei bagnini. Ma quando sua figlia, Charlie Vale (Jessica Belkin), si presenta alla sua porta, il suo mondo viene completamente sconvolto.

Nella prima foto ufficiale non vi è traccia di Stephen Amell, ma i riflettori sono puntati sui giovani membri del cast, pronti a entrare in azione in costume da bagno, con Jessica Belkin seconda da destra.

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Che cosa sappiamo sulla serie reboot di Baywatch

La serie originale Baywatch è andata in onda per 11 stagioni, dal 1989 al 2001, diventando lo show più visto al mondo in quel periodo. Venne trasmessa in oltre 200 paesi e raggiunse più di un miliardo di spettatori a settimana. Nel 2007 venne realizzato un film con Dwayne Johnson e Zac Efron che però non ottenne il successo sperato.

Il responsabile della programmazione di Fox, Dan Harrison, ha dichiarato a Comicbookmovie.com: "Abbiamo una lunga tradizione nel lanciare serie a metà stagione. Lo abbiamo fatto di recente con Best Medicine, Memory of a Killer e, prima ancora, con Doc. Risale a 24, Empire, 9-1-1 e The Resident. Ovviamente, Baywatch è una priorità assoluta per noi e pensiamo di avere un'ottima opportunità per garantire il successo della serie a metà stagione. Il reboot sarà pura evasione con un cast che unisce i migliori talenti televisivi a importanti influencer dei social media".

Co-prodotto da Fox Entertainment e Fremantle, con Matt Nix in veste di showrunner e produttore esecutivo, il reboot di Baywatch è prodotto da McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz. Fanno parte del cast Stephen Amell, Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison e Brooks Nader. Con loro sono stati riconferamti due membri del cast originale: Erika Eleniak e David Chokachi, che tornano a interpretare i loro ruoli.