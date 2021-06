Batman: Val Kilmer si pronuncia sulla vita sessuale del personaggio

Val Kilmer, interprete dell'Uomo Pipistrello in Batman Forever, si è pronunciato sulla recente questione della vita sessuale di Batman. Come emerso negli ultimi giorni, le alte sfere della DC Comics avrebbero imposto il veto per una scena nella serie animata di Harley Quinn in cui avremmo visto il vigilante di Gotham City e Catwoman nell'intimità, perché "gli eroi non fanno queste cose" (con la motivazione aggiuntiva che avrebbe influito in negativo sulle vendite di prodotti derivati).

Batman Forever: Val Kilmer

Val Kilmer, tramite Twitter, ha commentato la cosa a modo suo, postando una GIF di Batman Forever con la didascalia "Lo fa o non lo fa?". La GIF, che potete vedere qui sotto, è tratta da una sequenza in cui Batman interagisce con la dottoressa Chase Meridian (Nicole Kidman) e afferma di non avere mai avuto particolare fortuna con le donne, al che lei risponde che forse non ha ancora incontrato la donna giusta.

Non è la prima volta che la vita sessuale di Batman fa discutere, ma di solito la polemica è per il motivo opposto: cinque anni fa, nel film d'animazione Batman: The Killing Joke, fece scalpore una storyline inventata apposta per il lungometraggio (dato che l'adattamento puro e semplice del fumetto non aveva la durata giusta) in cui Bruce Wayne ha una relazione fisica con Barbara Gordon, alias Batgirl, sua pupilla (e figlia di uno dei suoi principali alleati, il commissario Gordon).

Val Kilmer apparirà prossimamente in Top Gun: Maverick, atteso sequel del film di culto del 1986. Inizialmente previsto per giugno 2020, è stato rimandato un paio di volte a causa dell'emergenza sanitaria e uscirà nelle sale americane il 19 novembre. Il film ha fatto parlare di sé anche per come sarà gestito lo sfruttamento dopo il debutto cinematografico: negli Stati Uniti sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Paramount+ dopo appena 45 giorni, anziché i tradizionali 90.