Batman Forever: la ragione dei capezzoli sulla Batsuit svelata dal costumista

Jose Fernandez, il costume designer della Batsuit indossata da Val Kilmer in Batman Forever, ha finalmente spiegato la scelta di apporre i capezzoli ben visibili sul costume indossato dal giustiziere mascherato nel film del 1995.

Val Kilmer protagonista di Batman Forever

Dopo Batman e Batman Returns, Joel Schumacher è succeduto a Tim Burton e Michael Keaton ha ceduto la maschera da pipistrello al collega Val Kilmer. Con questi cambiamenti alle spalle, Batman Forever ha preso una direzione diversa rispetto ai due film precedenti della serie aderendo a toni più lievi ed eliminando l'atmosfera gotica dalla visione di Gotham di Burton per un mondo più colorato ispirato alla serie televisiva su Batman degli anni '60.

Tuttavia, anche con importanti cambiamenti tonali e visivi, la novità più curiosa introdotta dal film di Schumacher sono stati i capezzoli scolpiti aggiunti alla Batsuit di Val Kilmer. I capezzoli di Batman Forever hanno dato vita a lunghe discussioni tra i fan, in molti hanno criticato la scelta definendola perfino 'oscena'. L'aggiunta di capezzoli al costume di Batman è stata una tale controversia all'epoca che persino il creatore del personaggio di Batman, Bob Kane, si è opposto alla loro presenza. Nonostante le critiche, i capezzoli sono riapparsi ancora più pronunciati in Batman & Robin sul costume di George Clooney.

Per molti anni, Joel Schumacher si è assunto la responsabilità dei capezzoli del costume di Batman in Batman Forever e Batman & Robin, ma ha attribuito al costume designer Jose Fernandez il merito di averli originariamente aggiunti al design. In un'intervista con MEL, Fernandez ha finalmente spiegato l'inclusione dei capezzoli sulla tuta di Kilmer. Innanzitutto, il creativo ha chiarito che il design della tuta era ispirato alle vere armature e che aveva utilizzato come base sia la vera armatura indossata dai centurioni romani che alcuni disegni ricchi di dettagli anatomici trovati nei fumetti. Quindi ha cercato di combinare le sue due fonti nel progetto senza immaginare che sarebbe seguita una controversia, come ha rivelato lui stesso.:

"Con il costume di Val Kilmer in Batman Forever, i capezzoli erano una di quelle cose che ho aggiunto. Non era un feticcio per me, era ispirato alle armature romane, come quelle dei centurioni. E, nei fumetti, i personaggi sembravano sempre nudi con la vernice spray su di loro: era tutta una questione di anatomia e mi piace dettagliare l'anatomia. Non so esattamente dove fosse la mia testa ai tempi, ma è quello che ricordo. E così, ho aggiunto i capezzoli. Non avevo idea che avrebbe scatenato tutte quelle discussioni al riguardo".