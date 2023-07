Batman Forever: svelata la durata della Schumacher Cut

Negli ultimi anni si sono intensificate le speculazioni attorno al montaggio mai visto prima di Batman Forever, film del 1995 che vide Val Kilmer nei panni del cavaliere oscuro. Stiamo parlando della cosiddetta Schumacher Cut, una versione più dark e longeva voluta originariamente dal regista Joel Schumacher. Adesso arrivano nuove conferme sulla sua esistenza e sulla sua durata.

Secondo un recente report di World of Reel la durata della Schumacher Cut si assesta sui 158 minuti, ovvero 2 ore e 38 minuti. Kevin Smith, che più volte aveva parlato di questo montaggio, lo ha mostrato in anteprima ad alcuni amici e fan durante una proiezione privata.

Chi ha potuto vederlo ha espresso reazioni molto positive: "Senza dubbio si tratta del montaggio superiore", "La Schumacher Cut presenta un arco caratteriale più profondo e psicologicamente complesso per il Bruce Wayne di Kilmer, che mancava in modo evidente nella versione originale. È un film più cupo e incentrato su Batman".

Batman Forever, Val Kilmer ricorda: "Rimasi scioccato durante le riprese del film"

Batman Forever, Michael Keaton rifiutò il ruolo

Dopo aver interpretato Batman nei due film diretti da Tim Burton, Michael Keaton decise di non tornare per un terzo film in quanto non si riconosceva nella visione del cavaliere oscuro pensata da Schumacher. "Dopo più di un paio di riunioni in cui ho continuato a cercare di razionalizzare l'idea di tornare a interpretare Batman, ho provato a convincerlo a cambiare direzione. Ricordo che non ha funzionato e ho capito che non potevo farlo" spiegò Keaton in un'intervista.