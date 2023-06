Batman Forever: Kevin Smith possiede una copia dell'inedita 'Schumacher Cut'

Dopo il movimento social dei fan che ha portato Warner a distribuire su HBO Max la Zack Snyder's Justice League, il montaggio originario del film pensato dal regista, sono iniziate a farsi sempre più insistenti anche le richieste verso lo Schumacher Cut di Batman Forever, film del 1995 diretto dal compianto Joel Schumacher. Pellicola che ha abbandonato i toni oscuri del Batman di Tim Burton per cercare di intercettare un pubblico eterogeneo.

Del film bistrattato dalla critica esisterebbe, dunque, un montaggio inedito della durata di ben 170 minuti, con scene mai viste prime e un maggior focus sul dualismo Bruce Wayne/Batman e sulla sua psicologia. "Non dovrei dirlo e forse avrei problemi con la Warner, ma ne parleremo. Posseggo una copia della Schumacher Cut di Batman Forever" ha dichiarato Kevin Smith. "Ne parleremo nella puntata del 19 giugno del nostro podcast e, chi lo sa, forse potremo anche mostrarvi qualche scena".

Batman Forever, Val Kilmer ricorda: "Rimasi scioccato durante le riprese del film"

Batman Forever e il rifiuto di Michael Keaton

A vestire i panni di Batman in Batman Forever è Val Kilmer, che ha rimpiazzato Michael Keaton. In Batman & Robin, invece, senza dubbio il capitolo più controverso e criticato del franchise, a vestire i panni del cavaliere oscuro è stato chiamato George Clooney.

Michael Keaton ha svelato i motivi che lo hanno spinto a rinunciare Batman Forever, che ha visto l'arrivo di Joel Schumacher, dichiarando:

"Quando il regista che ha diretto il terzo film è arrivato ho detto 'Non posso proprio farlo.' E uno dei motivi per cui non potevo farlo era il nuovo regista. Era una brava persona, è morto, ma non parlerei male di lui anche se fosse vivo. Ma a un certo punto, dopo più di un paio di riunioni in cui ho continuato a cercare di razionalizzare l'idea di tornare a interpretare Batman, ho provato a convincerlo a cambiare direzione. Ricordo che non ha funzionato e ho capito che non potevo farlo. Mi ha detto 'Non capisco perché tutto debba essere così oscuro e triste' e io gli ho risposto 'Aspetta un attimo, sai come questo tizio è diventato Batman? Hai letto la storia? Voglio dire, è piuttosto semplice".