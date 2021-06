Harley Quinn, eliminata la scena di sesso tra Batman e Catwoman: "Gli eroi non lo fanno"

L'acclamata serie animata HBO Max Harley Quinn per il momento non vedrà una scena di sesso orale tra Batman e Catwoman, eliminata per volere di DC.

I creatori della serie animata DC Entertainment Harley Quinn avrebbero dovuto eliminare una scena di sesso tra Batman e Catwoman perché non in linea con lo show HBO Max.

A motivare la scelta a Variety (via Uproxx), il co-creatore di Harley Quinn Justin Halpern il quale ha svelato che una scena di sesso orale tra Batman e Catwoman, presente nella terza stagione della serie animata, è stata eliminata:

"È incredibilmente gratificante e liberatorio utilizzare personaggi che sono considerati cattivi perché hai molto più margine di manovra. Un perfetto esempio di ciò è in questa terza stagione di Harley Quinn quando pensato a un momento in cui Batman stava fare sesso orale con Catwoman. E DC ha detto 'Non potete farlo. Non potete assolutamente farlo. Gli eroi non lo fanno'. Abbiamo ribattuto, 'State dicendo che gli eroi sono solo amanti egoisti?' E loro 'No, è che vendiamo i giocattoli degli eroi ai bambini. È difficile vendere un giocattolo se anche Batman fa certe cose.'"

Suicide Squad 2, James Gunn difende Harley Quinn dagli haters: "È il mio personaggio preferito"

Gli autori di Harley Quinn Justin Halpern e Patrick Schumacker hanno, però, ribadito il sostegno della DC alla serie che ha permesso loro di superare i limiti ripetutamente. Al momento, però. resta ancora da vedere se Batman e Catwoman consumeranno il loro rapporto nella terza stagione di Harley Quinn o "se si limiteranno ai preliminari."