Batman v Superman: Zack Snyder spiega perché Superman non ha potuto salvare Martha

Sono passati due anni dall'uscita di Batman v. Superman: Dawn of Justice e i fan continuano a porsi domande sul plot del film. Zack Snyder per chiarire il dubbio di uno spettatore rivelando l'esistenza di una scena, poi tagliata, in cui Superman cerca di rintracciate Martha Kent prima di arrendersi a Lex Luthor.

"Vola sulla città in cerca di Martha. La camera comincia a ruotare intorno a lui mentre sente le urla dei crimini che si compiono in varie zone della città, Superman è chiaramente sofferente perché sa che prova a rintracciarla in questo modo dovrà ignorare tutte le altre vittime in cerca d'aiuto in due città e in due mondi."

Successivamente Superman si affida a Batman per ritrovare sua madre mentre si riprende dal volo senza aver realmente tentato di trovarla. La scena avrebbe creato un ritratto si Superman più vulnerabile, ma è stata tagliata in fase di montaggio.

