Batman v Superman: il funerale di Alfred inaugurava la versione mai realizzata

Lo sceneggiatore premio Oscar Akiva Goldsman, che scrisse una prima versione di Batman V Superman tra il 2001 e il 2002, ha diffuso nuovi dettagli di quella sceneggiatura raccontando di come l'inizio del film si sarebbe concentrato sul funerale di Alfred.

In un'intervista con lCollider, lo sceneggiatore ha raccontato di quel cinecomic cassato da Warner Bros. e che avrebbe dovuto essere diretto da

Batman vs. Superman: la versione originale sarebbe stata "la cosa più dark mai vista"

Una storia molto diversa da quella poi arrivata al cinema nel 2016, con Ben Affleck e Henry Cavill nei panni dei sue supereroi, diretta da Zack Snyder. Akiva Goldsman per la sua sceneggiatura si basò sui fumetti ritenuti più belli DC, che portavano Batman e Superman in prima linea nella narrazione. Batman V Superman assumeva una svolta oscura e inquietante già dall'incipit in cui avremmo visto il funerale del fido Alfred:

"Tutto iniziava con il funerale di Alfred e Bruce si innamorava rinunciando a essere Batman. A un tratto, però, il Joker avrebbe ucciso sua moglie e Bruce avrebbe scoperto che la storia d'amore era tutta una bugia. Lo stesso amore era stato costruito dal Joker per distruggere Bruce. Tutto questo era stato messo insieme sotto forma di sceneggiatura, ma non potevamo assolutamente arrivare al cinema. In qualche modo, le aspettative - siano esse pubbliche, aziendali o registiche - non stavano andando nel modo in cui ci eravamo immaginati che andassero."

Molti credono che questa versione rifiutata di Batman V Superman avrebbe dato più rilevanza ai due personaggi, rispetto a quella che conosciamo, ma forse la sceneggiatura di Goldsman è arrivata troppo presto negli anni, un periodo in cui il cinema non era ancora pronto a prodotti del genere.

Molti credono che questa versione rifiutata di Batman V Superman avrebbe dato più rilevanza ai due personaggi, rispetto a quella che conosciamo, ma forse la sceneggiatura di Goldsman è arrivata troppo presto negli anni, un periodo in cui il cinema non era ancora pronto a prodotti del genere.