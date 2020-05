Batman vs. Superman: la versione originale sarebbe stata "la cosa più dark mai vista"

Tra i molti progetti che non hanno mai visto la luce c'è un Batman vs. Superman mai realizzato che avrebbe dovuto uscire nei primi anni 2000. Come il Superman Lives con Nicolas Cage o il Justice League Dark di Guillermo del Toro, anche questa prima versione dello scontro tra titani DC è stata cancellata prima che riuscisse a concretizzarsi, ma il suo autore anticipa che sarebbe stata "la cosa più dark mai vista".

Batman v Superman: Ben Affleck e Henry Cavill in una scena del nuovo trailer

Erano i primi anni del nuovo millennio quando un primo seme venne gettato. Il film avrebbe dovuto essere Batman vs. Superman e alla regia ci sarebbe stato Wolfgang Petersen. I protagonisti erano già individuati, Colin Farrell avrebbe interpretato Batman mentre Jude Law avrebbe indossato la tutina di Superman. Andrew Kevin Walker aveva buttato giù uno script preliminare, al quale poi iniziò a lavorare Akiva Goldsman, che ora ci svela qualche dettaglio in più sul progetto naufragato in un'intervista a Collider.

Stando a quanto dichiarato da Goldsman: "Era la cosa più dark mai vista. Iniziava con il funerale di Alfred, Bruce si era innamorato e aveva rinunciato a essere Batman, ma il Joker uccideva sua moglie, per poi scoprire che era soltanto una bugia. Che l'amore stesso era stato architettato dal Joker per spezzare Bruce."

Batman v Superman - Ben Affleck spiega la differenza tra DC e Marvel

Nonostante Goldsman ammetta il suo dispiacere per il Batman vs. Superman mai realizzato, riesce comunque a vedere il lato positivo della vicenda: "Penso che sarebbe stato splendido. D'altra parte, non sono affatto triste che Nic Cage non sia diventato Superman. Quindi, penso che al tempo si siano perse delle occasioni ma anche evitate delle sciagure."