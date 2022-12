Batman v Superman: Dawn of Justice, su Prime Video in streaming da oggi

Batman v Superman: Dawn of Justice arriva dal 15 dicembre 2022 su Amazon Prime Video: disponibile in streaming il cinecomic DC con Henry Cavill e Ben Affleck!

Batman V Superman: Dawn of Justice arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo la discussa pellicola di Zack Snyder dell'universo DC, con Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Jason Momoa e molti altri.

Secondo film del del DC Extended Universe, Batman v Superman: Dawn of Justice vede i due supereroi affrontarsi per le strade di Gotham City. Batman temendo che le azioni di Superman, un supereroe dalle caratteristiche quasi divine, siano incontrollate è intenzionato a fermarlo. Il formidabile e forte vigilante di Gotham City decide così di scontrarsi con il più venerato e moderno salvatore di Metropolis, mentre il mondo lotta per capire di che tipo di eroe ha veramente bisogno. E con Batman e Superman in guerra tra di loro, una nuova minaccia emerge velocemente, mettendo l'umanità nel pericolo più grande che abbia mai conosciuto.

Batman v Superman: Henry Cavill e Amy Adams interpretano Clark e Lois

Batman v Superman: Dawn of Justice ha come protagonisti Ben Affleck nel doppio ruolo di Bruce Wayne / Batman e Henry Cavill in quello di Kal-El / Clark Kent / Superman. I due sono affiancati da Amy Adams, che interpreta Lois Lane, mentre il villain Lex Luthor ha il voto di Jesse Eisenberg. Jeremy Irons è il fedele maggiordomo Alfred. Soprattutto: il film segna il debutto cinematografico in live-action della Wonder Woman di Gal Gadot e di Jason Momoa nei "panni" di Aquaman. Il film è stato diretto da Zack Snyder, la sceneggiatura è stata affidata a Chris Terrio e David S. Goyer che si sono basati sulla miniserie di fumetti 'Il ritorno del Cavaliere Oscuro' del 1986 e il fumetto 'La morte di Superman' del 1992. Batman v Superman: Dawn of Justice è stato distribuito in Italia nel marzo del 2016 e nel nostro paese ha incassato più di dieci milioni di euro.