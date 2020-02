Batman: un ristorante a tema aprirà a Londra

Se state programmando una vacanza, sappiate che a Londra aprirà il primo ristorante interamente a tema Batman. Il progetto di Wonderland Restaurant Group ha trovato il supporto di DC, che ha messo a disposizione risorse e materiale per ricreare alla perfezione Gotham City, dove i clienti potranno gustare cibi e drink ispirati all'universo del Cavaliere Oscuro, insieme a spettacoli e avventure culinarie coraggiose. Il locale aprirà a Soho e si chiamerà Park Row.

Anche il nome riporta già al lato più oscuro di Batman, visto che fa riferimento al luogo dove sono stati uccisi i genitori di Bruce Wayne. Ma all'interno del ristorante ci sarà da divertirsi. Su oltre 1.600 metri quadrati saranno disponibili cinque ristoranti diversi e tre bar. Tra le possibilità mangerecce si potrà scegliere il Pennyworth's restaurant, dedicato al classico Alfred e concentrato sul cibo britannico, il Penguin's Iceberg Lounge con menù internazionale e spettacoli dal vivo, oppure il ristorante omakase di Harley Quinn.

Robert Pattinson è The Batman in un trailer fan made

Un'esperienza più particolare sarà riservata al Monarch Theater, che offrirà un percorso multisensoriale ad alta tecnologia che permette di tracciare la psicologia del supereroismo attraverso il cibo. Non è ancora stata rivelata la data di apertura, ma sappiamo che un posto a tavola insieme ai personaggi di Batman costerà tra i 60 e i 155 dollari.

A proposito del lancio del ristorante a tema batman di Londra, la Wonderland Restaurant Group dichiara: "Il ristorante sarà radicato nel DC Multiverse, portando i visitatori in un'avventura culinaria attraverso i molti universi finzionali famosi per i loro supereroi come Batman, Superman e Wonder Woman... Ha l'intenzione di invitare gli ospiti a sperimentare l'universo DC senza rompere la quarta parete che separa il pubblico dalla performance."