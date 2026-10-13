Batman potrebbe debuttare nel DCU in Man of Tomorrow: il rumor cambia i piani di James Gunn?

Il Batman del DCU potrebbe entrare in scena molto prima del previsto. Mentre James Gunn continua a tenere segreto il nome dell'attore scelto per interpretare Bruce Wayne nel nuovo universo condiviso DC, una nuova indiscrezione indica Man of Tomorrow come possibile punto di ingresso del personaggio.

Il film dedicato a Superman potrebbe quindi trasformarsi anche nel primo vero ponte verso The Brave and the Bold. Al momento si tratta esclusivamente di un rumor e né Gunn né i DC Studios hanno confermato l'informazione. Se però lo scenario dovesse concretizzarsi, il 2027 potrebbe finalmente dare una risposta a una delle domande che accompagnano il rilancio cinematografico DC fin dal suo annuncio: chi sarà il nuovo Batman?

Batman potrebbe apparire alla fine di Man of Tomorrow

Il Batman di Robert Pattinson

Secondo quanto riportato dallo scooper James Mack, Bruce Wayne dovrebbe comparire verso la conclusione di Man of Tomorrow oppure in una scena successiva ai titoli di coda. L'apparizione servirebbe a introdurre direttamente gli eventi di The Brave and the Bold, il film destinato a raccontare il Batman ufficiale del DCU.

Sarebbe una scelta significativa anche per il modo in cui James Gunn ha utilizzato finora le scene post-credit. Nel suo Superman, le sequenze aggiuntive avevano soprattutto una funzione leggera e non anticipavano apertamente nuovi capitoli della saga. Anche il resto del nuovo universo DC ha evitato, almeno inizialmente, quel meccanismo di continui teaser diventato negli anni uno dei marchi di fabbrica del Marvel Cinematic Universe.

Un'apparizione di Batman cambierebbe quindi approccio: non un semplice easter egg, ma un passaggio costruito per preparare un altro film.

Man of Tomorrow, del resto, avrà già un ruolo importante nello sviluppo dell'universo condiviso. Superman e Lex Luthor saranno costretti a collaborare contro Brainiac, e l'ingresso di Bruce Wayne potrebbe ampliare ulteriormente l'orizzonte della storia, spostando l'attenzione verso il prossimo grande protagonista della DC.

The Brave and the Bold potrebbe essere più vicino del previsto

Il rumor riporta inevitabilmente al futuro di The Brave and the Bold. Annunciato nel 2023 tra i progetti di Chapter One: Gods and Monsters, il film dovrebbe introdurre anche Damian Wayne, figlio di Bruce e nuova incarnazione di Robin.

Negli ultimi anni il progetto è rimasto però in secondo piano, anche per la contemporanea presenza del Batman interpretato da Robert Pattinson nei film di Matt Reeves. Gunn aveva spiegato di non voler sovraccaricare il pubblico con due versioni cinematografiche del personaggio troppo ravvicinate.

La situazione potrebbe ora diventare più complessa. The Batman 2 ha affrontato nuovi rallentamenti e, secondo le informazioni riportate dalla fonte del rumor, l'eventuale ingresso del Batman del DCU in Man of Tomorrow suggerirebbe che i DC Studios non vogliano rimandare ancora a lungo l'espansione della loro Bat-family.

Resta poi il grande interrogativo del casting. Il volto scelto per raccogliere il mantello di Bruce Wayne non è ancora stato annunciato ufficialmente e Gunn ha più volte mostrato di preferire comunicare le sue decisioni soltanto quando i progetti sono sufficientemente avanzati.

Se l'indiscrezione sarà confermata, Man of Tomorrow potrebbe diventare quindi molto più di un nuovo capitolo di Superman: potrebbe essere il film chiamato ad aprire finalmente le porte di Gotham nel DCU.