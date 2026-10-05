James Gunn sta già scrivendo il suo prossimo film mentre lavora a Superman: Man of Tomorrow

Il regista e co-CEO di DC Studios ha confermato di essere già al lavoro sulla sceneggiatura del suo prossimo film, nonostante il sequel di Superman sia ancora in fase di montaggio.

James Gunn non sembra avere intenzione di rallentare. Mentre Superman: Man of Tomorrow entra nella fase successiva della post-produzione in vista dell'uscita nelle sale nel luglio 2027, il regista ha già iniziato a scrivere il suo prossimo film.

Superman: Man of Tomorrow è (quasi) completo

La conferma è arrivata direttamente da Gunn su Threads, in risposta a un fan che gli chiedeva se fosse ormai pronto a dedicarsi alla prossima sceneggiatura oppure se avesse intenzione di aspettare ancora un po'. La risposta è stata decisamente netta: "Ci sono già dentro. Dovevo pur fare qualcosa mentre aspettavo l'assembly!". La battuta di Gunn nasconde però un aggiornamento importante sul sequel di Superman. Il regista ha infatti confermato che il cosiddetto "assembly cut" del film è stato completato.

James Gunn sul set

Si tratta di una delle prime fasi della post-produzione, nella quale viene assemblato il materiale girato per ottenere una prima versione complessiva del film. Non significa che il montaggio sia terminato: da questo momento inizierà un lungo lavoro di selezione, ritmo, effetti visivi e rifinitura della pellicola.

Le riprese di Man of Tomorrow erano terminate ad agosto, sempre secondo quanto aveva comunicato lo stesso Gunn. Ora il film prosegue quindi il percorso che lo porterà nelle sale il 9 luglio 2027.

Superman dovrà allearsi con Lex Luthor

Il nuovo film sarà il seguito diretto di Superman, arrivato nelle sale nel 2025 con David Corenswet nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio. La storia porterà Superman a una situazione piuttosto insolita: per affrontare una minaccia ancora più grande sarà costretto a collaborare con il suo storico avversario Lex Luthor, interpretato nuovamente da Nicholas Hoult.

James Gunn e Zack Snyder insieme

Il nemico questa volta sarà Brainiac, superintelligente antagonista interpretato da Lars Eidinger. Il conflitto allargherà ulteriormente il mondo costruito da Gunn nel primo film, riportando anche diversi personaggi già incontrati.

Rachel Brosnahan tornerà nei panni di Lois Lane, mentre Skyler Gisondo sarà nuovamente Jimmy Olsen. Tra i ritorni ci sono anche Isabela Merced come Hawkgirl, Nathan Fillion come Guy Gardner, Edi Gathegi come Mister Terrific e Sara Sampaio come Eve Teschmacher.

Anche Milly Alcock avrà un ruolo nel film dopo essere apparsa brevemente nel primo Superman nei panni di Kara Zor-El. L'attrice ha inoltre guidato quest'estate Supergirl, altro importante tassello dell'universo DC.

Man of Tomorrow introdurrà inoltre Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, uno dei personaggi più importanti della mitologia delle Lanterne Verdi.

Pierre debutterà sul grande schermo nei panni del personaggio dopo l'esordio televisivo previsto nella serie HBO Max Lanterns, che amplierà ulteriormente il nuovo DC Universe coordinato da Gunn e Peter Safran. Gunn non è infatti soltanto il regista e sceneggiatore di Superman: dal 2022 dirige insieme a Safran DC Studios, occupandosi della costruzione del nuovo universo cinematografico e televisivo basato sui personaggi DC.

Il fatto che abbia già iniziato a lavorare alla sceneggiatura del film successivo mentre Superman: Man of Tomorrow è ancora in post-produzione conferma quanto sia intensa la fase creativa in cui si trova attualmente James Gunn. Per ora, però, non è stato rivelato quale sarà il progetto a cui sta lavorando né se sarà legato al DC Universe.