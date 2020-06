Batman of the Future: Johnny Depp sarà il Joker nel film live action con Tim Burton alla regia?

Si scatenano i rumor su un live action di Batman of the Future con Michael Keaton nel ruolo di Batman, Johnny Depp in quello del Joker e Tim Burton alla regia: sogno (per i fan) o realtà?

L'annuncio del ritorno di Michael Keaton nel costume di The Batman per il film su The Flash ha scatenato una ridda di rumor, l'ultimo dei quali vorrebbe Johnny Depp nei panni del Joker in un adattamento live action di Batman of the Future diretto, nientemeno che, da Tim Burton in persona.

Berlino 2020: uno scatto di Johnny Depp al photocall di Minamata

Facciamo chiarezza. Pochi giorni fa è stato anticipato il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman nel film su The Flash. Sono in molti a dare per certa quella di Keaton come una presenza costante nel futuro del DCEU visto che l'attore potrebbe tornare nei panni di Batman in più occasioni. Warner Bros sta sviluppando separatamente The Batman, primo capitolo di una nuova trilogia sulla versione giovane dell'Uomo Pipistrello interpretata da Robert Pattinson che però dovrebbe essere un progetto indipendente, proprio come Joker di Todd Phillips.

Diverso è il caso di Michael Keaton che, secondo TheWrap, non sono comparirà nel film su The Flash, ma potrebbe anche recitare in un progetto anticipato in più occasioni, un adattamento live action della serie animata Batman of the Future per HBO Max. A tornare sulla possibilità è lo Youtuber Mikey Sutton il quale ha anticipato anche la possibilità di vedere Johnny Depp nei panni del Joker e Tim Burton dietro la macchina da presa.

La locandina di Batman of the Future

Secondo Mikey Sutton, il film live action di Batman of the Future adatterà Return of the Joker, film d'animazione uscito direct-to-video nel 2000. Nel film un anziano Bruce Wayne non crede al ritorno del Joker, che pensava morto nell'ultima battaglia, ma quest'ultimo lo attacca inviando i suoi scagnozzi nella Batcaverna e cercando di avvelenarlo. Per Sutton "sembra che AT&T stia valutando l'idea di Joker come principale villain del film. Questo potrebbe derivare dall'immensa popolarità del personaggio, ma c'è una ragione artistica: un adattamento live-action del film animato Return of the Joker."

Lo Youtuber afferma addirittura che il film in questione potrebbe non finire su HBO Max, ma approdare nei cinema "se tutti i pezzi si incastreranno". restiamo in attesa di novità e conferme sul progetto in questione.