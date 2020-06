Michael Keaton sarà nuovamente Batman in Flashpoint?

Michael Keaton dovrebbe essere nuovamente Batman nel film Flashpoint, il progetto della DC che dovrebbe avere come star Ezra Miller.

L'attore, attualmente, non ha ancora raggiunto l'accordo definitivo, tuttavia il sito ComicBook sostiene che le trattative siano a buon punto.

Il lungometraggio racconterà la storia di The Flash/Barry Allen dopo gli eventi raccontati in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League .

Michael Keaton ha interpretato negli anni '90 Bruce Wayne e l'attore potrebbe riprendere in Flashpoint il ruolo per alcune scene ambientate nel multiverso che ha già dato vita a un crossover con la serie di The CW con star Grant Gustin nel ruolo del giovane eroe.

Se l'attore riprenderà l'iconica parte del vigilante di Gotham City sarà un ulteriore ritorno nel mondo dei fumetti dopo i lungometraggi di Spider-Man in cui ha avuto il ruolo di Vulture e apparirà anche in Morbius, in arrivo nelle sale nel 2021.