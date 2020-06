Batman: HBO Max vuole Ben Affleck, Jared Leto e Joe Manganiello per un film originale

HBO Max starebbe valutando la possibilità di un film o una miniserie su Batman con Ben Affleck in vesti di interprete e regista.

Vedremo ancora Ben Affleck nei panni di Batman e Jared Leto in quelli di Joker? Improbabile, eppure HBO Max starebbe pensando a un film originale sul supereroe che contemplerebbe anche la presenza di Joe Manganiello.

Secondo theculturednerd.org, Ben Affleck potrebbe fare ritorno nei panni dell'Uomo Pipistrello non solo in veste di interprete, ma potrebbe anche dirigere e adattare la sceneggiatura originale di quello che potrebbe essere un film o una miniserie, con Zack Snyder in veste di produttore.

Mentre Warner Bros. sta sviluppando la trilogia di The Batman, con le riprese del primo capitolo in stand-by, il progetto con Ben Affleck potrebbe essere anticipato dalla scena dopo i titoli di coda della Snyder Cut di Justice League, che approderà su HBO MAX nel corso del 2021.

The original end credit scene...

https://t.co/ZT76RG15w0 — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) May 20, 2020

Batman: tutti i film sull'uomo pipistrello

Da quanto avevamo appreso in passato, la sceneggiatura originale del film su Batman con Ben Affleck prevedeva la presenza del Manicomio di Arkham, di Joker, Deathstroke e altri villain. Se Ben Affleck tornerà a indossare il mantello e la maschera di Batman, è probabile anche il ritorno di Jared Leto e Joe Manganiello nei panni di Joker e Deathstroke.