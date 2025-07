10 coppie di star migliori amiche nella vita

"Migliore amico" non è solo un modo di dire: è quella persona speciale che c'è sempre stata, nel bene e nel male. È qualcuno a cui puoi mandare un meme a mezzanotte, con cui puoi ridere fino alle lacrime o sfogarti senza filtri. È la spalla su cui piangere, la voce che ti consola, la presenza che ti rassicura. È una persona di cui ti fidi ciecamente. E no, questo titolo non si dà a chiunque. Il mondo dello show biz può essere una vera giungla e avere accanto un best friend che vive le stesse sfide può fare la differenza, come un salvagente nel mare mosso della popolarità.

Molte star scelgono di tenere la loro vita privata al riparo dagli occhi indiscreti, ma alcune non resistono alla tentazione di mostrare al mondo l'affetto e la complicità che le lega ai loro migliori amici di Hollywood. Ci sono amicizie che risalgono ai tempi pre-fama, vedi Matt Damon e Ben Affleck, coltivate tra una scena e l'altra, come per Michelle Williams e Busy Philipps. Poi ci sono quei legami che sbocciano in modo del tutto spontaneo, come l'iconico duo Taylor Swift e Selena Gomez o le coppie più improbabili (vedi alla voce Snoop Dogg e Martha Stewart).

Matt Damon e Ben Affleck

Entrambi originari di Boston, i due sono amici per la pelle fin dal 1980 quando Damon aveva 10 anni e Affleck solo 8. Vivevano a pochi isolati di distanza l'uno dall'altro a Cambridge, nel Massachusetts, e hanno legato grazie alla passione per il baseball e la recitazione. Proprio quest'ultima li ha portati a recitare insieme in svariati film, a cominciare dall'acclamato Will Hunting - Genio ribelle, che hanno scritto a quattro mani e per il quale hanno vinto l'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale.

Justin Bieber e Jaden Smith

Molte amicizie vip nascono sul posto di lavoro, e lo stesso vale per la popstar canadese e il rapper e attore. I due hanno collaborato 14 anni fa alla hit Never Say Never e da allora sono rimasti molto legati.

Michelle Williams e Busy Philipps

Le due attrici si sono conosciute oltre vent'anni fa sul set di Dawson's Creek e, da allora, la loro è diventata una delle amicizie più solide e durature di Hollywood. "Sono così innamorata di lei", ha confessato Williams a People nel 2016 parlando di Philipps, madrina della sua primogenita Matilda. "Lei è la prova che l'amore della tua vita non deve per forza essere un uomo! "

Sydney Sweeney e Maude Apatow

Per Sydney, Maude è "la sorella che ho sempre desiderato". Le due sono diventate inseparabili fin dal primo incontro sul set di Euphoria, la serie targata HBO in cui - non a caso - interpretano proprio due sorelle. Un legame nato davanti alla cinepresa e diventato, nella vita reale, una vera amicizia da BFF.

Amy Schumer e Jennifer Lawrence

I fan sono impazziti quando, nel 2015, hanno scoperto che la prorompente comica e la star di Hunger Games erano grandi amiche, a seguito di un post con una serie di foto delle loro vacanze insieme. Le due, unite anche dall'impegno sociale, stanno scrivendo una sceneggiatura a 4 mani.

Selena Gomez e Taylor Swift

Questo duo iconico è venuto allo scoperto nel 2008, quando entrambe frequentavano i Jonas Brothers, ma Selena e Taylor sono diventate ancora più unite dopo la fine delle rispettive relazioni con Nick e Joe. Dalle battaglie di Taylor con la sua ex etichetta discografica al lungo e delicato percorso di Selena legato alla sua salute, queste due superstar non si sono mai lasciate sole. Hanno affrontato insieme alti e bassi, dimostrando che la loro amicizia è un legame autentico, profondo e indissolubile.

Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire

Leonardo e Tobey si sono incontrati durante il giro di audizioni a Los Angeles, quando erano ancora bambini negli anni '80 e primi '90. Entrambi facevano parte della leggendaria Pussy Posse, la gang di giovani attori che includeva anche Harmony Korine, Lukas Haas e Kevin Connolly, resa famosa dall'articolo di New York Magazine, intitolato Leo, Prince of the City. A quasi trent'anni da quella iconica pubblicazione, i due amici di lunga data restano legati da un forte rapporto e vengono spesso paparazzati insieme durante il tempo libero.

Snoop Dogg e Martha Stewart

Questo improbabile duo si è incontrato per la prima volta nel 2008, mentre preparava purè di patate nel celebre cooking show della regina del bon ton. La famosa conduttrice televisiva e il leggendario rapper hanno subito iniziato a scambiarsi abitudini e modi di dire, tanto che Stewart ha confessato di aver imparato un intero nuovo vocabolario fatto di slang e espressioni colorite.

Zendaya e Bella Thorne

Interpretando due bestfriend nella serie Disney Channel A tutto ritmo, le due ex teen idol sono diventate amiche inseparabili anche nella vita reale fin dal debutto dello show nel 2010.

Dwayne 'The Rock' Johnson e Kevin Hart

Da quasi dieci anni, i due si divertono a punzecchiarsi reciprocamente, sia sul grande schermo che fuori. La loro spassosa amicizia è celebre soprattutto grazie alle performance in coppia in Una spia e mezzo e Jumanji: Benvenuti nella giungla.